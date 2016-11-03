Минздрав Архангельской области стал примером недобросовестности в части госзакупок

Издание «Коммерсант-Деньги» опубликовало рейтинг добросовестности регионов по госзакупкам в сфере здравоохранения. В его основу лег интегральный показатель, куда входит не только расчет того, насколько цена в сделках превышает средневзвешенные цены товаров в Единой информационной системе (ЕИС).
Наш регион опять отличился со знаком минус.
Пример недобросовестности: министерство здравоохранения Архангельской области по госконтракту N2290107030316000060 заплатило 2,99 млн руб. за "лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей". Все, больше никаких подробностей, а весь заказ измеряется в одной условной единице. Поставщик, архангельский ГУП "Фармация",— единственный участник электронных торгов.
Самым недобросовестным регионом оказалась Новгородская область с 0,5 балла (перерасход — 18% из 438 млн руб. медицинских госконтрактов). На предпоследнем месте — Байконур (2 балла): перерасход 19% из 241 млн руб. Третьей с конца идет Архангельская область (2,2 балла), переплатившая 31% от 4,8 млрд руб. Особняком в самом конце стоит Чукотка, данные которой на сайте госзакупок вообще не позволяют определить, кто и что закупает.
Рейтинг подтверждает, что здравоохранение — одна из самых коррумпированных отраслей в РФ…
Напомним, что министерством здравоохранения Архангельской области является Антон Карпунов, не раз становившийся на нашем сайте главным героем критических материалов - http://rusnord.ru/politic/36604-kognitivnyy-dissonans-ministr-karpunova-v-svete-gosdumovskih-vyborov.html ; http://rusnord.ru/economic/36537-arhangelskaya-oblast-bolshe-pozitiva-ili-zachem-ministr-karpunov-perechit-prezidentu.html .
(фото ИД Коммерсант)