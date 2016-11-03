"Вольное дело" предпреждает: "Почта России" - темная сторона нашей жизни!

«Вольное дело» попросили осветить положение в почтовых отделениях Архангельска.
Елена Горяшина, блогер:
Просят. Освещаю.
"Добрый день! Уважаемая Елена, огромная просьба осветить проблему работы почтового отделения #71 по ул. Садовой, 54 в г. Архангельске.
Ситуацию можно охарактеризовать как полнейший беспредел. Начиная с ноября 2016 года, и по настоящее время происходит следующее:
В ноябре почта была неоднократно закрыта в связи с увольнением заведующей, невозможно было получить заказные письма, пенсии, что стало большой проблемой для жителей одного из центральных районов города.
В декабре уволился весь старый коллектив почтового отделения. Работники почты жаловались на мизерные зарплаты, огромную нагрузку. Очереди в почтовое отделение начинались на улице, пожилые люди стояли в очередях по несколько часов.
Постоянно висело объявление, что в связи с больничными работает один оператор вместо четырёх.
В январе 2017 отделение было неоднократно закрыто в связи с увольнением уже третьей по счёту заведующей почты. Мои неоднократные обращения в управление почты России по Архангельской области и на горячую линию никаких результатов не дали. В отделении работает один новый оператор, который ничего не умеет и постоянно допускает ошибки. В связи с этим с 8 утра скапливаются огромные очереди.
Огромная просьба помочь в разрешении данной ситуации, заранее благодарю!".
Реплика из Facebook:
- Для моего бухгалтера слово "почта" вызывает лютую ненависть!!! 1-1,5 часа рабочего времени! А ходить иногда приходится 2-3 раза в неделю!
Елена Горяшина:
Ещё один пост о ПОЧТЕ РОССИИ в Архангельской области.
РУКОВОДИТЕЛЬ Управления федеральной почтовой службы Архангельской области - Григорий БЕДРИН.
Назначен эту должность осенью 2016 года.
ОБЕЩАЛ ГУБЕРНАТОРУ Игорю Орлову, что будет продолжена работа, направленная на сохранение рабочих мест и увеличение заработной платы сотрудников «Почты России» в Архангельской области, продолжится реализация проекта по доступности почтовых отделений для маломобильных групп населения и ремонт зданий
http://dvinanews.ru/-5vbp5trt
По-моему, ОБЕЩАНИЕ НЕ СДЕРЖАЛ!
Правительство Архангельской области и Управление федеральной почтовой службы Архангельской области в 2010 году подписали Соглашение о сотрудничестве.
Предмет Соглашения - сотрудничество сторон в вопросах развития и расширения сети федеральной почтовой связи на территории Архангельской области, повышение доступности и качества услуг почтовой связи, а также обеспечение функционирования объектов почтовой связи, имеющих высокую социальную значимость в удаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах Архангельской области.
В 2011 году в правительстве Архангельской области создана межведомственная комиссия по развитию почтовой связи на территории Архангельской области.
Так что, друзья мои, если у вас есть претензии к работе Почты России в Архангельской области ЖАЛУЙТЕСЬ:
- в Москву
http://www.russianpost.ru/anket/main_aup.aspx…
- в правительство Архангельской области
https://dvinaland.ict29.ru/-yyzyx6oh
ПУСТЬ РАЗБИРАЮТСЯ!
P.S. Грустная шутка из интернета: «Если хотите надёжно спрятать труп, пошлите его «Почтой России»… хрен кто найдет».
(на фото: 71 почтовое отделение Архангельска. Если, что марки надо покупать в киоске рядом с почтой! В отделении их нет!)