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МУП «Горсвет» продолжает работу по организации освещения внутридворовых игровых и спортивных площадок

МУП «Горсвет» продолжает работу по организации освещения внутридворовых игровых и спортивных площадок. В конце января 2017 г. Муниципальным унитарным предприятием «Горсвет» совместно с ООО «АСЭП» проведены работы по организации наружного освещения хоккейного корта в районе ул. Маймаксанская.

Как сообщил директор МУП «Горсвет» Андрей Супалов, предприятие постоянно ведет работу по выявлению потребности в дополнительном освещении внутридворовых детских и спортивных площадок, в плановом режиме ведутся работы по монтажу осветительного оборудования. Так, в 2016 году было смонтировано освещение детских и спортивных площадок в районах ул. Русанова, ул. Тимме 9 к.1, ул. Краснофлотская 5, ул. Пустошного, ул. Дрейера, ул. Пирсовая. МУП «Горсвет» и в дальнейшем планирует продолжать работу по обеспечению требуемого освещения в районе детских площадок.

30 январь 10:18 | : Экономика

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