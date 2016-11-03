Кадровые перестановки в мэрии Архангельска... всё очень просто

Можно считать, что у нас в регионе начался новый политический год?
Будем так считать. Тем более, что кадровые перестановки уже идут вовсю. Кто-нибудь скажет, что Николай Евменов, сменивший на посту руководителя администрации мэрии Архангельска многоопытного Сергея Ковалёва, только номенклатурная комбинация – «молодым везде у нас дорога»? Если да, тогда почему в Facebook единороссы на меня набросились с укорами – зачем, мол, сдал изящную комбинацию, подставил парня? А я ведь только озвучил то, о чём говорят в кофейнях – «Единая Россия» начала заниматься селекцией будущих руководителей первого эшелона – ставит, смотрит, прикидывает…
И в чём комбинация-то? Да, должность непростая, «серокардинальская». Но это зависит от того, кто занимает главный пост в городе, можно ли им «рулить». Или каков уровень доверия между шефом и его замом. Это как на съёмочной площадке – часто оператор-постановщик ставил на вторую камеру не второго оператора, а, например, механика по обслуживанию. Давайте следить, кого будет оставлять за себя Игорь Годзиш на время собственного отсутствия. Он, помнится, что-то о Шапошникове говорил (хотя в ситуации на начало декабря мог и темнить).
Понятно, что личность Ковалева многие связывают с «соломбальскими» (ОПГ или ФПГ – это как кому угодно). Но это было актуально при губернаторе Ефремове и местами при Киселёве, да и то лишь в плане подковёрного противостояния. Уже при Михальчуке «Михалыч» мог рассматриваться лишь как опытный аппаратчик регионального уровня с наработанными связями. Пусть не все у него ходили в друзьях, но и от общения никто не отказывался, выслушивали предложения. Тот, кто работал в этом поле, знает, насколько это важно.
Кто стоит за Николаем Евменовым? Отбросим слухи… лучше всего, если бы новый глава мэрской администрации с потенцией на карьерный рост был ничьим. Для города лучше. Понимаю, что почти нереально, но помечтать не вредно.
Всё-таки перестановки в исполнительной власти чаще относятся к чисто номенклатурным процедурам... и не надо выдумывать.
Леонид Черток