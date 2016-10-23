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Прокуратура согласилась с мнением ОНФ об аварийном состоянии водонапорной башни в Архангельске

По обращению регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области прокуратура Архангельска провела проверку в интересах жильцов дома №173 по проспекту Новгородский по вопросу аварийного состояния водонапорной башни-склада, расположенной во дворе дома. Прокуратурой установлено, что техническое состояние башни обусловлено наличием различного рода дефектов, что создает угрозу жизни и здоровью граждан. В порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ в Новодвинский городской суд направлено исковое заявление к собственнику данного сооружения об обязании привести сооружение в техническое состояние, отвечающее требованиям безопасности.

 

Таким образом, прокуратура подтвердила выводы экспертов регионального отделения ОНФ относительно аварийного объекта. В августе 2016 г. эксперты Народного фронта в ходе работы после поступившей жалобы жильцов вышеуказанного дома убедились, что с башни падают кирпичи, территория в достаточной степени не огорожена, а экспертиза строения не проводилась уже давно.

 

«Водонапорная башня была построена еще до войны и вызывает опасения по многим параметрам. Во-первых, мы полагаем, что она стоит на деревянных сваях, кирпичная кладка разрушается на глазах, грунт под строением слабый, – сказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Архангельской области Сергей Альбицкий. – Для нас остается большим вопросом, как такой объект перешел в собственность одного лица, который в настоящее время не выполняет требований по содержанию фасадов объектов нежилого фонда, даже после наложения административного штрафа. Безусловно, башня не выполняет функцию инфраструктурного объекта и, по сути, ее нужно демонтировать. Она опасна, ведь рядом жилые дома и детский сад. Мы будем держать на контроле ситуацию вокруг данного объекта и добиваться его сноса».

19 январь 16:10 | : Экономика

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