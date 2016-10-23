Прокуратура согласилась с мнением ОНФ об аварийном состоянии водонапорной башни в Архангельске

По обращению регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области прокуратура Архангельска провела проверку в интересах жильцов дома №173 по проспекту Новгородский по вопросу аварийного состояния водонапорной башни-склада, расположенной во дворе дома. Прокуратурой установлено, что техническое состояние башни обусловлено наличием различного рода дефектов, что создает угрозу жизни и здоровью граждан. В порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ в Новодвинский городской суд направлено исковое заявление к собственнику данного сооружения об обязании привести сооружение в техническое состояние, отвечающее требованиям безопасности.
Таким образом, прокуратура подтвердила выводы экспертов регионального отделения ОНФ относительно аварийного объекта. В августе 2016 г. эксперты Народного фронта в ходе работы после поступившей жалобы жильцов вышеуказанного дома убедились, что с башни падают кирпичи, территория в достаточной степени не огорожена, а экспертиза строения не проводилась уже давно.
«Водонапорная башня была построена еще до войны и вызывает опасения по многим параметрам. Во-первых, мы полагаем, что она стоит на деревянных сваях, кирпичная кладка разрушается на глазах, грунт под строением слабый, – сказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Архангельской области Сергей Альбицкий. – Для нас остается большим вопросом, как такой объект перешел в собственность одного лица, который в настоящее время не выполняет требований по содержанию фасадов объектов нежилого фонда, даже после наложения административног