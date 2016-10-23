Какие шансы у инвалида устроиться на работу в России? (оптимистичный взгляд)

Служба исследований HeadHunter (hh.ru) проанализировала вакансии, доступные для соискателей с инвалидностью, размещенные работодателями в России и городах в 2016 году.
Доля предложений для кандидатов с инвалидностью год к году выросла и составила 8% от общего количества всех вакансий. Для сравнения: в 2015 году показатель равнялся 4%. Всего в России в прошлом году на hh.ru было опубликовано более 128 тыс. маркированных вакансий. Увеличилась доля предложений для соискателей с инвалидностью и в мегаполисах. За год в Новосибирске доля маркированных вакансий от общего рынка возросла с 2,1% до 4,6%, в Нижнем Новгороде – с 2,2% до 4,2%. В Москве и Санкт-Петербурге увеличение оказалось, примерно, равным: с 1,2% в 2015 году до 1,9% в 2016 году и с 1,8% до 2,3% соответственно.
За год количество предложений для соискателей выросло в России на 142%. Если дифференцировать по городам, то прирост маркированных вакансий в Новосибирске в сравнении с 2015 годом составил 208%, в Нижнем Новгороде – 156%, в Санкт-Петербурге – 84% и, чуть меньше, в Москве – 80%.
При этом положительная динамика общего рынка вакансий была отмечена, практически, во всех крупных городах. Наибольшее увеличение спроса на специалистов с 2015 по 2016 год из числа исследуемых городов произошло в Петербурге (+ 34%) и Новосибирске (+29%).
Региональная структура рынка маркированных вакансий в России в 2016 году выглядела следующим образом: большее количество предложений о работе было опубликовано в Москве (9,8% от числа всех маркированных вакансий в стране). В ТОП-3 также вошли Краснодарский край и Санкт-Петербург: по 5% и 4,7% соответственно. Пятерку лидеров замыкают Московская область – 4% и Республика Татарстан – 3,1%.
Практически все регионы в 2016 году увеличили долю маркированных вакансий по сравнению с 2015 годом. Исключение составила лишь Московская область: в 2015 году количество предложений от работодателей региона составляло 6,4% от общего количества маркированных вакансий, в 2016 году – уже 4%.
Больше всего маркированных вакансий в 2016 году в России было размещено в следующих сферах: «Банки» (36% от общего числа маркированных вакансий), «Продажи» (33%), «Начало карьеры» (18%), «IT, телеком» (16%) и «Административный персонал» (15%).
Структура маркированных вакансий разнится в зависимости от региона. Например, в ТОП-3 проф. областей, где встречалось наибольшее количество вакансий в прошлом году в Москве и Петербурге вошли: «IT, телеком» (33% и 41% от всех маркированных вакансий в городе соответственно), «Продажи» - около 23% предложений, «Маркетинг» - по 15%.
Что касается Новосибирска и Нижнего Новгорода, то помимо сферы «IT, телеком» (37% vs. 30%) лидирует проф. область «Наука, образование» - по 22% от общего рынка маркированных вакансий в регионе. На третьем месте «Продажи» с долей 19% в Новосибирске и 21% в Нижнем Новгороде.
Чаще всего в ушедшем году в России размещали вакансии для людей с инвалидностью компании из следующих отраслей: «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (54%), «Финансовый сектор» (44%) «СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование» (9%), «Услуги для бизнеса» (6%).
Требования, которые предъявляют работодатели к опыту работы соискателей с инвалидностью: 64% вакансий доступны начинающим специалистам без опыта работы, еще 27% - работникам со стажем от 1 года до 3 лет, 8% - от 3 до 6 лет.
Однако все больше работодателей готовы включать эту категорию сотрудников в обычные условия труда. Соответственно, компании предлагают соискателям с инвалидностью сравнительно аналогичную работу (по профессии, типу занятости, графику работы). Чуть больше четверти работодателей готовы брать кандидатов на полный рабочий день, 11% - предоставлять специалистам гибкий график. Чаще всего можно встретить предложения с удаленным форматом работы – 60%.
Сейчас возможности трудоустройства для соискателей с инвалидностью на рынке труда расширяются, благодаря представителям бизнеса со зрелой корпоративной культурой, росту государственной поддержки, мотивации самих соискателей.
Росту маркированных вакансий также способствует деятельность Совета бизнеса по вопросам инвалидности. Проекты «Я и моя Карьера», тренинги от кадровых агентств и крупных компаний, конкурс «Путь к карьере» помогают соискателям с инвалидностью найти себя на рынке труда, узнать свои сильные стороны, пройти собеседования, стажировки и получить возможность трудоустройства в крупных российских и международных компаниях. Диалогу бизнеса в вопросах трудоустройства соискателей с инвалидностью способствует проведение форума «Бизнес за равные возможности», который в седьмой раз состоялся в 2016 году в Москве. Члены Совета активно участвуют в программе от Комитета по труду и занятости по организации стажировок для ребят с инвалидностью.
Комментирует Марина Хадина, руководитель карьерного направления HeadHunter:
«Деятельность Совета бизнеса по вопросам инвалидности активно расширяется: в частности, в 2016 году появился новый образовательный проект «Карьерные перспективы», разработанный для помощи в самоопределении и поиске работы для соискателей с инвалидностью.
Шаг за шагом развивается деятельность Совета в регионах. В Новосибирске впервые стартовал конкурс «Путь к карьере», в Санкт-Петербурге весной 2017 года намечается проведение форума «Бизнес за равные возможности» при поддержке РООИ «Перспектива.
Как один из результатов активности в направлении содействия трудоустройству соискателей с инвалидностью – увеличение количества вакансий на hh.ru доступных для людей с инвалидностью. По данным сайта ежедневно в 2016 году в России кандидатам в среднем были доступны около 26 тыс. таких вакансий. Этот показатель растет, а значит появляется больше возможностей для профессионального развития для соискателей с инвалидностью.
Тенденцию к открытому трудоустройству подкрепляют и результаты опроса HeadHunter, проведенного среди 268 компаний: 42% опрошенных подтвердили, что в их коллективе работают сотрудники с инвалидностью. Причем 37% респондентов отметили, что компания вкладывает дополнительные средства для создания условий, необходимых специалистам с инвалидностью для эффективной работы. Стоит отметить, что в 2015 году этот же показатель был меньше – 18%, что говорит об усилении внимания руководства компаний и департаментов HR к созданию доступной среды для специалистов с инвалидностью».