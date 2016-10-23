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Архангельск: Если ваш ребенок не ходит в детский сад...

Согласно вступившему в силу 1 января 2017 областному закону № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области» всем получателям ежемесячного пособия на ребёнка, не посещающего детский сад, необходимо обратиться в отделение социальной защиты населения по месту жительства и предоставить справки о доходах и составе семьи.

Даже если пособие выплачивалось до 1 января 2017 года, выплата пособия приостанавливается до предоставления необходимых документов.

Возобновлена она будет после подтверждения права на её получение, которое теперь имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории Архангельской области и имеющие среднедушевой доход, не превышающий полуторную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.

На сегодняшний день размер пособия на ребёнка, не посещающего детское дошкольное учреждение, составляет 2 000 рублей в месяц.

Выплата пособия будет возобновлена с 1 января 2017 года (но не раньше даты наступления права на нее). Получателям пособия, не предоставившим до 31 марта 2017 года в отделение соцзащиты документы, подтверждающие право на указанное пособие, выплата прекращается.

Напомним, пособие выплачивается одному из родителей (усыновителей, опекунов) на каждого совместно проживающего с ним ребёнка в возрасте от полутора до шести лет в связи с отсутствием свободных мест в дошкольных образовательных организациях или отсутствием таких организаций в населённом пункте, где проживает ребёнок.

За дополнительной информацией необходимо обращаться в отделения социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания).

От редакции: Оплата услуг няни в среднем по Архангельску – 150 руб/час.

19 январь 11:21 | : Экономика

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