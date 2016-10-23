Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

А у вас на работе есть перекур?

Минздрав России выступил с предложением дать возможность работодателям увеличить рабочее время курильщикам на время перекуров. По данным средств массовой информации, такой пункт содержится в антитабачной концепции. 

 Служба исследований HeadHunter решила выяснить, много ли курильщиков в компаниях страны и представители каких сфер курят больше всего. По результатам всероссийского опроса, абсолютное большинство респондентов – 92% утверждает, что в их отделе есть люди, которые курят. Больше всего таких ответов было получено от сотрудников из Волгоградской области (98%), меньше всего – из Свердловской области (12%).


Если говорить о проф. областях, где было отмечено наибольшее количество курильщиков, то 100% специалистов автомобильного бизнеса утверждают, что в их отделе есть люди, которые курят. Среди «лидеров» оказались также рабочий персонал и транспортная профобласть. А вот специалисты в сфере бухгалтерии и финансов дали больше остальных отрицательных ответов — 14% утверждают, что в их отделе/компании нет курильщиков. Также, что логично, чаще других отрицают наличие курильщиков представители медицинской сферы (13%).

 В большей мере курящих коллег замечают представители отрасли телекоммуникаций (97%), автомобильного бизнеса (96%) и промышленного оборудования (96%). Меньше всего — представители сферы услуг для бизнеса (84%) и для населения (82%), работники образовательных учреждений (84%), предприятий металлургии и металлообработки (83%), а также области искусства и культуры (78%).

 Ответы респондентов о количестве сотрудников в компании и количестве курящих из них показали, что в 41% компаний доля курящих составляет от четверти до половины сотрудников, в 32% — менее четверти.

 Наименьшая доля курильщиков по проф. областям наблюдается среди IT-специалистов (43% представителей этой специальности считает, что доля курильщиков не превышает 25% от всех работников отдела), наибольшая — среди специалистов сферы туризма, гостиниц и ресторанов (20% — доля курильщиков составляет не менее трёх четвертей всех работников отдела).

 Что касается отраслей, меньшая доля курильщиков (от 0% до 25%), согласно ответам респондентов, наблюдается в образовательных учреждениях – 55%, а также в энергетической отрасли (47%). Наибольшая доля курящих (больше трёх четвертей от всех работников компании) — в автомобильном бизнесе и в туризме.

 Большинство респондентов (56%) утверждают, что доля курильщиков среди сотрудников офиса за последний год осталась без изменений. 22% уверены, что доля курящих коллег уменьшилась, и лишь 9% — что увеличилась.

 

17 январь 11:26 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2017 (77)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (193)


Деньги


все материалы
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.