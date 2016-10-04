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Торговля рулит. Рынок труда Архангельской области за 2016 год

По итогам года служба исследований компании HeadHunter Северо-Запад подготовила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, размещенных на портале hh.ru работодателями Архангельской области в 2016 году. Самой привлекательной вакансией уходящего года стала позиция главного бухгалтера в сфере строительства с зарплатой до 150 000 рублей. Для сравнения: размер средней заработной платы в Архангельске на основе анализа вакансий, размещенных на hh.ru, за год составил 30 500 рублей.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий в 2016 году в Архангельской области было опубликовано в следующих отраслях: «Торговля» (53 %), «Производство» (15 %) и «Банки, финансы» (11%).

По данным HeadHunter, самыми востребованными в 2016 году в Архангельской области стали специалисты следующих сфер: «Продажи» (44 % от общего числа вакансий), «Банки, инвестиции, лизинг» (18 %) и «Начало карьеры, студенты» (11 %), «Административный персонал (10 %) – работников из этих проф. областей работодатели искали чаще всего. Меньше всего вакансий в 2016 году в Архангельской области было отмечено в сферах: «Добыча сырья», «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Государственная служба, НКО», «Домашний персонал» - совокупно по трём отраслям чуть более 1% вакансий от общего числа предложений работы, размещённых работодателями города в исследуемый период.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых вакансий за 2016 год в Архангельской области:

- главбух (строительство) – до 150 000 руб/мес;

- генеральный директор (автомобильный бизнес) – до 140 000;

- начальник отдела безопасности (финансы) – от 130 000;

- зам. начальника по производству (обогатительная фабрика) – от 125 000;

- начальник экономического отдела (нефть и газ) – до 120 000;

- директор кластера (торговля) – от 100 000;

- главный механик (производство) – до 120 000;

- главный механик (производство) – до 110 000;

- региональный управляющий (розничная торговля) – от 100 000;

- директор магазина (торговля) – от 100 000;

- программист С++ (информатика) от 90 000.

 

11 январь 11:31 | : Экономика

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