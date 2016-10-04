Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Вольное дело": Если в вашей квартире холодно - платите меньше!

Что делать, если из-за морозов в вашей квартире жить некомфортно? Оказывается, можно требовать перерасчета оплаты услуг ЖКХ!

Советы дает участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода:

Как замерить температуру в помещениях квартиры.

По нормативам температура в комнатах должна быть не ниже +18 С, а в угловых – не ниже +20 С (постановление правительства РФ №354, приложение 1, раздел VI, п.15) .

Градусник необходимо поместить на расстоянии 1 метра от наружной стены и 1,5 метра от пола. Замер выполняется в течение 10 минут. Если показания термометра ниже нормативной температуры, то вам следует обратиться в диспетчерскую УК и Горжилинспекцию. Сообщите ваши данные и причину обращения.

ВАЖНО: В УК обязаны сообщить вам свои данные и данные зарегистрированной заявки (номер и время), а так же причину отсутствия отопления в вашей квартире, если она известна. Если причина неизвестна, то с Вами обязаны согласовать точное время и дату проверки тепла в вашей квартире.
По результатам проверки составляется АКТ, который подписывают обе стороны. Если же вы не согласны с составленным актом, то определяются новое время и дата проверки, на которую приглашается уже представитель государственной жилищной инспекции. По результатам повторной проверки вновь составляется акт.
Если температура в квартире держится ниже нормы, вы вправе требовать ПЕРЕРАСЧЁТА жилищно-коммунальных платежей.

По санитарным нормам в квартире температура воздуха (при условии, что жильцы утеплили окна и двери) должна быть не ниже:
— угловая комната +20;
— жилая комната +18;
— кухня +18;
— ванная +25;
— вестибюль, лестничная клетка +16.

(Согласно ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», утвержденному постановлением Госстандарта России № 158-ст от 19.06.00 г.)

Жильцы вправе требовать у своей управляющей компании и районной инженерной службы перерасчета квартплаты, если в доме постоянные перебои с теплом.

Полный текст читайте здесь - http://arhsvoboda.ru/?p=32681

09 январь 09:07 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2017 (13)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (193)


Деньги


все материалы
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.