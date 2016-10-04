"Вольное дело": Если в вашей квартире холодно - платите меньше!

Что делать, если из-за морозов в вашей квартире жить некомфортно? Оказывается, можно требовать перерасчета оплаты услуг ЖКХ!
Советы дает участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода:
Как замерить температуру в помещениях квартиры.
По нормативам температура в комнатах должна быть не ниже +18 С, а в угловых – не ниже +20 С (постановление правительства РФ №354, приложение 1, раздел VI, п.15) .
Градусник необходимо поместить на расстоянии 1 метра от наружной стены и 1,5 метра от пола. Замер выполняется в течение 10 минут. Если показания термометра ниже нормативной температуры, то вам следует обратиться в диспетчерскую УК и Горжилинспекцию. Сообщите ваши данные и причину обращения.
ВАЖНО: В УК обязаны сообщить вам свои данные и данные зарегистрированной заявки (номер и время), а так же причину отсутствия отопления в вашей квартире, если она известна. Если причина неизвестна, то с Вами обязаны согласовать точное время и дату проверки тепла в вашей квартире.
По результатам проверки составляется АКТ, который подписывают обе стороны. Если же вы не согласны с составленным актом, то определяются новое время и дата проверки, на которую приглашается уже представитель государственной жилищной инспекции. По результатам повторной проверки вновь составляется акт.
Если температура в квартире держится ниже нормы, вы вправе требовать ПЕРЕРАСЧЁТА жилищно-коммунальных платежей.
По санитарным нормам в квартире температура воздуха (при условии, что жильцы утеплили окна и двери) должна быть не ниже:
— угловая комната +20;
— жилая комната +18;
— кухня +18;
— ванная +25;
— вестибюль, лестничная клетка +16.
(Согласно ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», утвержденному постановлением Госстандарта России № 158-ст от 19.06.00 г.)
Жильцы вправе требовать у своей управляющей компании и районной инженерной службы перерасчета квартплаты, если в доме постоянные перебои с теплом.
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