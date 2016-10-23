Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Осторожно, новогодний корпоратив! Последствия бывают разные

Служба исследований компании HeadHunter (hh.ru) провела опрос сотрудников российских компаний и выяснила, что радость от приближающегося новогоднего корпоратива испытывают далеко не все работники. Почти четверть опрошенных не посещают предновогодние праздничные мероприятия.

Те же, кто бывают на новогодних корпоративах, особое внимание уделяют поведению руководства на празднике. На вопрос «Были ли случаи, когда глава компании вел себя некорректно?» большинство респондентов (75%) ответили, что со стороны топ-менеджера всё прошло гладко. Однако 6% отметили, что начальник «перебрал с алкоголем и вел себя неприлично». Ровно столько же участников опроса признались, что их руководитель общался только с топами и игнорировал рядовых сотрудников. Еще 3% обиделись на начальника за то, что он не поблагодарил коллег за хорошую работу в уходящем году. Всего 1% респондентов корпоратив запомнился тем, что руководитель отметил всех, кто «сильно расслабился», а потом применил к ним санкции.

Часть опрошенных отметили, что их глава компании «давал всем сотрудникам клички», «дрался с охраной клуба», «приставал к женщинам» или «устраивал совещания «по рабочим вопросам»».

Интересно, что как бы ни вел себя руководитель, большинство сотрудников (58%) не изменили своего мнения о нем. Чуть больше 25% признались – отношение к руководству после новогоднего корпоратива ухудшилось. Лишь 7 % опрошенных отметили, что после праздничного мероприятия отношения с директором ухудшились настолько, что пришлось уволиться.

Комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter Северо-Запад:

«Многие работники испытывают двойственные чувства к корпоративам, в первую очередь, из-за того, что на них нельзя как следует расслабиться, поскольку рядом находятся коллеги и руководство. С другой стороны, отказываться от участия в новогоднем корпоративе нежелательно – все-таки это важная часть корпоративной культуры компании. Формат праздничного мероприятия позволяет коллегам лучше узнать друг друга, особенно, если речь идет о сотрудниках из разных регионов страны. Правильно организованный корпоратив позволяет повысить лояльность персонала к компании».

 

22 декабрь 11:45 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2016 (175)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (193)
Июль 2016 (213)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.