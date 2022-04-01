Группа Аквилон на общегородском субботнике в Архангельске

Около 100 работников центрального офиса группы Аквилон в столице Поморья во главе с генеральным директором компании Алексеем Попковым сегодня навели порядок в сквере на ул. Комсомольская рядом с ЖК «ИскраPARK».
Инженеры-проектировщики и бухгалтеры, сотрудники отдела контроля качества и менеджеры отдела продаж, специалисты IT-отдела, работники УК «Синергия» и агентства недвижимости – всего около 100 сотрудников Группы Аквилон в Архангельске вышли на общегородской субботник.
- Мы откликнулись на призыв главы Архангельска Дмитрия Морева и приняли решение поработать в сквере на ул. Комсомольская. Договорились с администрацией Октябрьского округа, обеспечили всех инструментом, мешками. Погода замечательная, настрой – положительный, фронт работ – большой. И мы как жители Архангельска хотим, чтобы наш город был комфортным, ухоженным и чистым, - отметил генеральный директор Группы Аквилон Алексей Попков.
Заместитель главы администрации Октябрьского округа Дмитрий Рубцов с раннего утра на ногах: в 12 местах представители разных предприятий и организаций организовано вышли на уборку муниципальных территорий общего пользования. Во дворах работают управляющие компании и жители.
- Мы очень рады, когда вот так – организовано, большим количеством людей такие компании как Группа Аквилон выходят на субботник. Это правильное и нужное дело, - говорит Дмитрий Рубцов.
Первый 8-кубовый контейнер наполнился мешками с мусором за 45 минут. Его вывезли, поставили следующий. Работа кипит на всем пространстве сквера от нового, уже введенного в эксплуатацию ЖК «ИскраPARK» до домов №9, 9 к.1 з. к.2 на ул. Комсомольская.
- Мешков с мусором после себя не оставляем, все вывозим в тот же день. Также убрали сломанные крупные ветки, строительный мусор, разбили оставшиеся снежные кучи, чтобы они быстрее растаяли, - поясняет руководитель строительного департамента Группы Аквилон Сергей Малафеевский.
Многие сотрудники Группы Аквилон пришли на субботник семьями и с детьми. По словам Алексея Попкова участие в общегородских мероприятиях по благоустройству Архангельска для компании – хорошая традиция, которая будет развиваться.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью порядка 330 тыс. кв. м. У компании сформированы достаточные резервные производственные мощности, и она имеет серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижается.
До конца 2022 года Группа Аквилон планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске порядка 120 тыс. кв. м жилой недвижимости. Являясь лидером строительной отрасли Поморья, Группа Аквилон входит в список системообразующих предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые предъявляются к таким компаниям на федеральном уровне.