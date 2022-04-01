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Будем здоровенькими. Динамика COVID-19 в Архангельской области – 97 против 101

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 97.

 Госпитализировано 23 пациента с COVID-19.

Выздоровел 101 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
20 архангелогородцев;
по 9 новых случаев выявлено в г. Северодвинске (один из заболевших – сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА) и Шенкурском районе;
 по 8 – в Плесецком округе и Холмогорском районе;
по 5 – в Вельском и Мезенском районах;
по 4 – в Лешуконском и Пинежском;
по 3 – в Мирном, Котласе, а также в Верхнетоемском и Вилегодском округах, в Коношском и Приморском районах (один из заболевших – житель Соловецких островов); по 2 – в г. Новодвинске и Устьянском районе;
 по 1 – в Виноградовском округе, Красноборском и Онежском районах.

27 апрель 14:01 | : Будни

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