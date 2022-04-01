Будем здоровенькими. Динамика COVID-19 в Архангельской области – 97 против 101

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 97.
Госпитализировано 23 пациента с COVID-19.
Выздоровел 101 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
20 архангелогородцев;
по 9 новых случаев выявлено в г. Северодвинске (один из заболевших – сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА) и Шенкурском районе;
по 8 – в Плесецком округе и Холмогорском районе;
по 5 – в Вельском и Мезенском районах;
по 4 – в Лешуконском и Пинежском;
по 3 – в Мирном, Котласе, а также в Верхнетоемском и Вилегодском округах, в Коношском и Приморском районах (один из заболевших – житель Соловецких островов); по 2 – в г. Новодвинске и Устьянском районе;
по 1 – в Виноградовском округе, Красноборском и Онежском районах.