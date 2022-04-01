Архангельск и Мезень сравнялись в суточной заболеваемости COVID-19

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 94.
Госпитализирован 21 пациент с COVID-19.
Выздоровели 179 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора:
по 12 новых случаев выявлено в г. Архангельске и Мезенском районе;
11 – в г. Котласе;
10 – в Вельском районе;
8 – в Няндомском;
по 6 – в г. Северодвинске (один из заболевших – сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА) и Шенкурском районе;
по 5 – в Плесецком округе и Лешуконском районе;
по 3 – в г. Мирном, Онежском и Приморском районах;
по 2 – в г. Новодвинске, Красноборском и Пинежском районах;
по 1 – в Виноградовском округе, а также в Котласском, Холмогорском и Устьянском районах.