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Архангельск и Мезень сравнялись в суточной заболеваемости COVID-19

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 94.

 Госпитализирован 21 пациент с COVID-19.

Выздоровели 179 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора:
по 12 новых случаев выявлено в г. Архангельске и Мезенском районе;
11 – в г. Котласе;
10 – в Вельском районе;
8 – в Няндомском;
по 6 – в г. Северодвинске (один из заболевших – сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА) и Шенкурском районе;
по 5 – в Плесецком округе и Лешуконском районе;
по 3 – в г. Мирном, Онежском и Приморском районах;
по 2 – в г. Новодвинске, Красноборском и Пинежском районах;
по 1 – в Виноградовском округе, а также в Котласском, Холмогорском и Устьянском районах.

 

26 апрель 19:33 | : Будни

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