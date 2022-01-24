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Двухдневный COVID в Архангельской области: +202, -86

Общее число новых случаев заболевания в регионе за 16 и 17 апреля составило 202.

Госпитализировано 16 пациентов с COVID-19.

Выздоровели за два дня 86 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
·  70 архангелогородцев;

  • 20 жителей Плесецкого округа; 
  • 16 жителей Шенкурского района; 
  • 9 новых случаев выявлено в Устьянском районе; 
  • по 8 — в Мирном, Вельском и Красноборском районах;
  • по 7 — в Котласе и Северодвинске (один из заболевших — сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА), а также в Коношском районе; 
  • по 5 — в Верхнетоемском и Вилегодском округах, а также в Мезенском, Холмогорском и Няндомском районах;
  • по 4 — в Приморском и Пинежском районах; 
  • 3 — в Онежском районе; 
  • 2 — в Ленском и Лешуконском районах; 
  • 1 — в Каргопольском округе и Котласском районе.
18 апрель 19:07 | : Будни

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