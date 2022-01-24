Двухдневный COVID в Архангельской области: +202, -86

Общее число новых случаев заболевания в регионе за 16 и 17 апреля составило 202.
Госпитализировано 16 пациентов с COVID-19.
Выздоровели за два дня 86 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
· 70 архангелогородцев;
- 20 жителей Плесецкого округа;
- 16 жителей Шенкурского района;
- 9 новых случаев выявлено в Устьянском районе;
- по 8 — в Мирном, Вельском и Красноборском районах;
- по 7 — в Котласе и Северодвинске (один из заболевших — сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА), а также в Коношском районе;
- по 5 — в Верхнетоемском и Вилегодском округах, а также в Мезенском, Холмогорском и Няндомском районах;
- по 4 — в Приморском и Пинежском районах;
- 3 — в Онежском районе;
- 2 — в Ленском и Лешуконском районах;
- 1 — в Каргопольском округе и Котласском районе.