За зиму в Архангельской области настреляли 320 волков

По оперативной информации, за минувший сезон в Архангельской области добыто порядка 320 волков, окончательные итоги будут подведены позже.
— Благодаря проводимым мероприятиям можно отметить снижение численности волка на территории области, – рассказал министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Игорь Мураев. – Меньше за эту зиму было обращений от муниципалитетов и граждан. Сейчас еще обрабатываются данные зимнего маршрутного учета, но уже понятно, что численность волка в 2022 году сократилась с 1 900 (по данным 2021 года) до 1 200 особей.
Охота на волка официально завершена, но мероприятия по регулированию численности волка в ряде муниципальных районов в соответствии с обращениями муниципалитетов и граждан продолжаются. В целях регулирования численности охотничьих ресурсов добыча может производиться с использованием самоловов, огнестрельного оружия, а также механических транспортных средств.
В прошедшем охотничьем сезоне специалисты провели 597 рейдов, выявили 198 нарушений. Семь граждан лишены права осуществлять охоту, изъято 19 единиц орудий охоты. Девять материалов направлено в правоохранительные органы для принятия решения о привлечении к уголовной ответственности.