Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

За зиму в Архангельской области настреляли 320 волков

По оперативной информации, за минувший сезон в Архангельской области добыто порядка 320 волков, окончательные итоги будут подведены позже.

— Благодаря проводимым мероприятиям можно отметить снижение численности волка на территории области, – рассказал министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Игорь Мураев. – Меньше за эту зиму было обращений от муниципалитетов и граждан. Сейчас еще обрабатываются данные зимнего маршрутного учета, но уже понятно, что численность волка в 2022 году сократилась с 1 900 (по данным 2021 года) до 1 200 особей.

Охота на волка официально завершена, но мероприятия по регулированию численности волка в ряде муниципальных районов в соответствии с обращениями муниципалитетов и граждан продолжаются. В целях регулирования численности охотничьих ресурсов добыча может производиться с использованием самоловов, огнестрельного оружия, а также механических транспортных средств.

В прошедшем охотничьем сезоне специалисты провели 597 рейдов, выявили 198 нарушений. Семь граждан лишены права осуществлять охоту, изъято 19 единиц орудий охоты. Девять материалов направлено в правоохранительные органы для принятия решения о привлечении к уголовной ответственности.

 

08 апрель 14:10 | : Будни

Главные новости


Соединенные Штаты Римской Империи
«Вольное дело»: Если бы я стал мэром…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (99)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20