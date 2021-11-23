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В Поморье заболевших COVID-19 в два раза меньше выздоровевших

Общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 154.

 Госпитализировано 27 пациентов с COVID-19.

Выздоровели 396 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
49 архангелогородцев;
15 северодвинцев (четверо из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
11 жителей Плесецкого округа;
по 7 новых случаев выявлено в г. Котласе, Верхнетоемском округе и Шенкурском районе; по 6 – в Каргопольском округе, Вельском, Устьянском и Приморском районах;
по 5 – в Пинежском и Коношском районах; 
по 4 – в г. Мирном, а также в Онежском и Няндомском районах;
по 2 – в г. Новодвинске, Холмогорском и Красноборском районах;
3 – в Мезенском районе;
по 1 – в г. Коряжме, Вилегодском округе и Ленском районе.

 

31 март 15:42 | : Будни

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