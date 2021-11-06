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Северодвинск обогнал Архангельск в суточной заболеваемости COVID-19

Общее число новых случаев заболевания COVID-19 в регионе за минувшие сутки составило 2 969 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
806 северодвинцев (205 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
623 архангелогородца;
544 – жителя г. Новодвинска;
197 жителей г. Котласа;
184 новых случая выявлено в г. Коряжме;
110 – в Няндомском районе;
91 – в Устьянском;
60 – в Каргопольском округе;
48 – в Плесецком;
37 – в Холмогорском районе;
36 – в Виноградовском округе;
31 – в г. Мирном;
30 – в Котласском районе;
по 23 – в Вилегодском округе и Красноборском районе;
22 – в Ленском районе;
20 – в Верхнетоемском округе;
19 – в Пинежском районе;
18 – в Шенкурском;
по 12 – в Лешуконском и Мезенском районах;
10 – в Приморском районе;
6 – в Коношском;
3 – в Вельском.

Кроме того, в статистику включено четыре завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Египет, Венесуэлу и Доминиканскую Республику.

Выздоровели 663 человека

08 февраль 14:44 | : Будни

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