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Архангельск. Церковь окормляющая и согревающая

Архангельские сестры милосердия раздали теплые носки людям, которые бесплатно получают при Троицком храме горячие обеды.

«Более двадцати человек, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, уже несколько лет питаются при нашем храме, — рассказала Мария Некрасова, старшая сестра сестричества милосердия во имя святой мученицы Александры Феодоровны. — Этим людям дополнительно оказывается различного вида помощь. В очередной раз нуждающимся были подарены теплые носки, в зимнее время такая помощь особенно актуальна».

Доброму делу помогла аптечная сеть «Вита норд», скоординировал работу попечитель благотворительных проектов Валерий Смирнов.

Отметим, что взаимодействие приходов епархии с аптечной сетью закреплено специальным договором. В частности, предусмотрена работа с бездомными, которые обращаются к священникам и прихожанам за помощью. Клирики и церковные сотрудники, которые отвечают за такое служение, могут обсудить порядок получения препаратов и медицин

(по материалам Архангельской епархии)

27 январь 10:03 | : Будни / Верую

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