Суточная заболеваемость COVID-19 в Архангельской области подбирается к тысяче

О 955 инфицированных сообщил в последней сводке региональный оперштаб.
Выздоровели в Поморье после COVID-19 170 человек.
Среди новых заболевших:
340 архангелогородцев;
173 жителя г. Котласа;
163 северодвинца (89 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
36 новых случаев выявлено в Устьянском районе;
30 – в Няндомском;
по 26 – в Каргопольском округе и Вельском районе;
по 22 – в Плесецком округе и Мезенском районе;
по 20 – в г. Коряжме и Котласском районе;
15 – в г. Новодвинске;
14 – в г. Мирном;
13 – в Пинежском районе;
12 – в Коношском;
7 – в Ленском;
6 – в Приморском;
2 – в Вилегодском округе;
по 1 – в Верхнетоемском и Виноградовском округах, а также в Онежском районе.
Кроме того, в статистику включено пять завозных случаев: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Индию.