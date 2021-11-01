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276 коронавирусов проникли в тела жителей Поморья

Такую не позитивную цифру сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 145 человек.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
94 архангелогородца;
66 северодвинцев (11 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
32 жителя Вельского района;
30 новых случаев выявлено в г. Котласе;
по 10 – в Устьянском и Шенкурском районах;
9 – в Мезенском районе;
5 – в Виноградовском округе;
по 2 – в г. Новодвинске, Каргопольском округе, а также в Котласском, Красноборском, Пинежском и Холмогорском районах;
по 1 – в Плесецком округе, Коношском и Приморском районах.

Кроме того, в статистику включено пять завозных случаев: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Египет и Болгарию.

 

18 январь 13:35 | : Будни

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