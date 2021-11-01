В 2021 году «РВК-Архангельск» выполнил производственную программу в объёме 48 млн рублей

«Росводоканал Архангельск» подвел итоги выполнения производственной программы компании в 2021 году. Общий объём реализованных мероприятий превысил 48 млн рублей.
«Эти средства были направлены на восстановление и обновление производственной базы предприятия, ремонт ветхих участков трубопроводов, замену запорно-регулирующей арматуры, монтаж и установку крышек водопроводных и канализационных колодцев, в том числе украденных, обновление пожарных гидрантов», — отметил и.о. главного инженера «РВК-Архангельск» Алексей Еремеев.
Так, в прошлом году было выполнено 13 тысяч заявок на сетях водоснабжения, устранено 8,5 тысяч повреждений, переложено более 2,5 км трубопроводов. На объектах водоотведения было отработано 7,5 тысяч заявок, устранено 48 крупных повреждений, ликвидировано более 8,8 тысяч подпоров и засоров, промыто более 21 км магистральных коллекторов, с помощью телеинспекции обследовано и модернизировано свыше 3,3 км сетей.
Масштабная работа в 2021 году была проведена по выполнению заявок по открытым и сломанным колодцам. В результате было отработано 267 обращений, проверено 535 колодцев. Из них на сетях канализации восстановлены крышки на 320 колодцах, на сетях водоснабжения установлено 120 новых люков.
Кроме того, в рамках производственной программы проведена модернизация вторичного отстойника на центральных очистных сооружениях канализации (ЦОСК). Реконструкция важного узла системы очистки стоков была выделена в приоритет при подготовке объекта к работе в осенне-зимний период. На эти цели было направлено более 25 млн рублей