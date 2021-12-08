51 000 обращений! ЦУР Архангельской области "пахал" весь 2021 год

По данным на 30 декабря специалисты Центра управления регионом Архангельской области отработали 51 тысячу 350 инцидентов. Эти сообщения были выявлены с помощью системы мониторинга «Инцидент Менеджмент». По сравнению с прошлым годом список трех главных для северян тем не изменился, однако наибольшую обеспокоенность в 2021 году вызывали вопросы из сферы ЖКХ. Также не теряют актуальности вопросы о дорогах и благоустройстве.
В частности, сотрудники Центра получили 10 277 сообщений, касающихся жилищно-коммунального хозяйства. Чаще всего жители региона жаловались на отсутствие или ненадлежащее качество отопления: с начала года ЦУР зафиксировал 2 334 таких инцидента. Далее следуют жалобы на отсутствие холодной или горячей воды: по этим категориям поступило 2 156 и 1 016 инцидентов соответственно. Для сравнения: за прошлый год по теме ЖКХ через систему прошло 3 747 сообщений.
Как и в 2020 году, второе место по количеству выявленных и отработанных инцидентов заняла тема дорог. Но следует отметить, что количество сообщений возросло почти в два раза: за 2020 год ЦУР отработал 5 448 инцидентов, связанных с дорожной темой, а в 2021 году – 10 181 такое сообщение. Наибольшее количество вопросов – 1 630 – связано с ремонтом дорог. Помимо этого, северяне информировали о нарушении правил очистки дорог от снега и наледи (1 564 инцидента), а также ямах и выбоинах на дорожном полотне (1 341 инцидент).
Кроме того, возросло и количество сообщений, связанных с благоустройством: с 5 596 в 2020 году до 7 585 инцидентов в 2021. Но если ранее тема преображения городских пространств занимала первое место в рейтинге, то теперь она переместилась на третье. Больше всего северяне интересовались уборкой территорий: обработано 1 947 подобных инцидентов. Также жители региона спрашивали о благоустройстве общественных пространств: ЦУР получил 1 878 сообщений по данной подтеме. Далее следуют инциденты, связанные с уборкой дворовых территорий, проездов и тротуаров: подобные сообщения оставили 309 человек.