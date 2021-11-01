В Архангельской области появятся свои "архангелы". В форме

Спецподразделению Управления Росгвардии по Архангельской области присвоено наименование «Архангел».
В соответствии с приказом Директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова специальному отряду быстрого реагирования Управления Росгвардии по Архангельской области присвоено наименование «Архангел». При принятии данного решения учитывалась история подразделения, месторасположение, мнение действующих и бывших сотрудников отряда.
Архангел Михаил является небесным покровителем Архангельской области, от названия православного монастыря, построенного в его честь, своё название получила столица региона. Кроме того, позывной «архангелы» давно закрепился за собровцами Поморья с подачи их коллег из других субъектов страны, с которыми они вместе выполняли служебно-боевых задачи. Икона с образом посланника небесного воинства постоянно сопровождает спецподразделение во время служебных командировок в горячие точки, и, по воспоминаниям ветеранов отряда, в ходе ведения боевых действий ни единожды только «чудо» спасало их от неминуемой гибели.
Со знаменательным событием личный состав СОБР Росгвардии поздравил начальник территориального управления ведомства полковник полиции Андрей Горбунов. Андрей Алексеевич отметил, что сотрудники отряда всегда с честью и на высоком профессиональном уровне выполняют возложенные на них задачи по противодействию организованной преступности, обеспечению правопорядка и безопасности граждан.
Только за прошедший период этого года архангельским СОБР Росгвардии проведено порядка 200 различных спецопераций, задержано 67 подозреваемых в совершении преступлений, освобождён один заложник. Из незаконного оборота изъято около 18 ед. огнестрельного оружия, более 1 600 взрывоопасных устройств и предметов, а также свыше 2 кг. наркотических средств.
За плечами сотрудников спецподразделения десятки служебных командировок, большинство из них являются участниками боевых действий. За историю отряда 81 его сотрудник награждён государственными наградами, 10 – орденами Мужества, в том числе трое (посмертно).