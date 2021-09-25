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Росгвардейцы Архангельска сдают кровь нуждающимся литрами

В рамках всероссийской социальной акции Росгвардии «От сердца к сердцу» сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии Архангельской области приняли участие в мероприятиях по сдаче донорской крови.


Самыми активными оказались представители областного управления вневедомственной охраны. Всего на станцию переливания крови пришло восемь сотрудников Росгвардии, большинство из которых являются донорами со стажем. Были и те, кто пришёл впервые, но, несмотря на это, они уже выразили готовность делать это постоянно ради возможности спасти чью-то жизнь.


Один из участников акции старший лейтенант полиции Дмитрий Новосельцев, для которого это третья сдача крови, узнал о потребности в донорах от своей знакомой, решил помочь и позвал других коллег. Усилиями росгвардейцев удалось собрать более трёх литров крови, в том числе редких по составу.


«Ничего сложного в этом нет. Любой здоровый человек может принять в этом участие, вся необходимая информация размещена на интернет-ресурсах Архангельской станции переливания крови. Желательно созвониться заранее, направить список желающих, чтобы его проверили по медицинским учётам, и сообщили, кому стоит прийти, а кому следует воздержаться. В настоящее время особенно необходимы группы крови с отрицательным резус-фактором», – рассказал офицер.


18 декабрь 13:16 | : Будни

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