Администрация Архангельска решила проблему с островом Бревенник

В настоящее время на островной территории созданы запасы топлива и продовольствия. К обустройству транспортной ледовой переправе специалисты планируют приступить 21 декабря.
В предыдущие годы транспортную переправу организовывал частный собственник – ООО «Мост». В этом году внезапно, в середине ноября, он уведомил администрацию города о серьезных технических проблемах с понтоном и невозможности его установки. Специалистами были проработаны все возможные варианты обеспечения транспортной доступности для жителей Бревенника.
Сегодня в администрации Архангельска состоялось заседание комиссии по ЧС: принято решение ввести режим повышенной готовности и в его рамках провести работы по устройству ледовой переправы. Она, в отличие от понтона, будет бесплатной.
Автомобильную ледовую дорогу по маршруту МЛП – 14 лесозавод обустроить невозможно, поскольку здесь проходит судоходное русло. Поэтому транспортная переправа длиной 3,9 км будет проложена от о. Бревенник через Приморский район с выходом на действующую переправу Вознесенье - Цигломень. Для этого предусмотрены необходимые силы и средства.
В связи с тем, что на следующей неделе прогнозируются плюсовые температуры, к устройству транспортной ледовой переправы дер. Острова – дер. Андрианово планируется приступить ориентировочно 21 декабря. Потребуется порядка двух недель. Сначала дорога должна быть открыта для машин грузоподъемностью до 15 тонн. В дальнейшем при устойчивых морозах – до 20 тонн.
В настоящее время для жителей о. Бревенник открыта пешеходная переправа 24 – 26 лесозаводы, работают буксиры сообщением 14 лесозавод – МЛП и 23 – 22 лесозаводы. Как только позволит толщина льда, будут открыты все запланированные ранее пешеходные ледовые переправы, в том числе, 14 лесозавод – МЛП. То есть всего будет 4 пешеходных переправы с о. Бревенник.
- Обеспечение пешеходной и транспортной доступности жителей острова Бревенник для нас является важной задачей. Поэтому мы не останавливаемся на решении об открытии бесплатной ледовой дороги через острова. Мы уже приступили к проработке вопроса об установке понтона в следующем году, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.