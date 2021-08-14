Митрополит Корнилий обещал Архангельску свое покровительство

Рабочая встреча, посвященная взаимодействию Архангельской епархии и городской власти, прошла в администрации областной столицы. Актуальные вопросы обсудили митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий и градоначальник Дмитрий Морев.
Среди рассмотренных тем — подготовка к освящению Михаило-Архангельского кафедрального собора, возрождение деревянного храма в честь святителя Николая Чудотворца, построенного в Кемском поселке Архангельска в середине XIX века, и строительство в разных районах областной столицы новых храмов.
Приводим приветственное слово митрополита Конилия.
Уважаемый Дмитрий Александрович!
Уважаемые участники совещания!
Позвольте сердечно поприветствовать Вас с пожеланием доброго здравия и благопоспешения во всех добрых делах!
Наша сегодняшняя встреча посвящена ряду важных вопросов сотрудничества Архангельской епархии Русской Православной Церкви и администрации городского округа Архангельск. В названиях представляемых нами организаций мы слышим упоминание почитаемого всем христианским миром, а также иными традиционными религиями, имя Архангела Михаила. Господь Бог даровал нам возможность жить и трудиться во граде, посвященном предводителю всего небесного ангельского воинства. Это дает всем горожанам великое благословение, но призывает к великой ответственности за судьбу столицы Поморья.
Повестка нашей встречи довольно насыщена и это говорит об объеме нашего сотрудничества, а также об опыте нашего взаимодействия, дающего надежду решения любых вопросов. Соборность, взаимное уважение и заинтересованность в развитии града Архангельска являются важнейшими принципами сотрудничества Архангельской епархии и городской администрации. Позвольте поблагодарить Вас, уважаемый Дмитрий Александрович, за особое внимание и неравнодушие к просьбам православных архангелогородцев и духовенства. Именно они, жители столицы Поморья, оценивают наше соработничество, и молятся о помощи Божией Вам и всем Вашим помощникам.
Призываю Божие благословение на нашу с Вами совместную работу!
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Стороны высоко оценили имеющийся уровень взаимодействия муниципальной власти и Архангельской епархии и заверили в готовности продолжать конструктивное сотрудничество на благо жителей Русского Севера.
Напомним, предыдущая встреча митрополита Корнилия с Дмитрием Моревым состоялась в епархиальном управлении. На совещании были приняты важные решения, положенные в основу дальнейшего взаимодействия городской власти и епархии.
(по материалам Архангельской епархии)