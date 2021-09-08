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Коронавирусный «привет» из НАО. Суточная статистика по Архангельской области

О 409 инфицированных сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 629 человек.

Среди новых заболевших:
112 архангелогородцев;
44 северодвинца (14 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
33 жителя Плесецкого округа;
27 новых случаев выявлено в г. Новодвинске;
23 – в Вельском районе;
21 – в Няндомском;
17 – в Виноградовском округе;
по 15 – в городах Котласе и Коряжме;
по 14 – в Вилегодском округе и Устьянском районе;
11 – в г. Мирном;
9 – Приморском районе (один из заболевших – житель Соловецких островов);
по 8 – в Шенкурском и Мезенском районах;
по 6 – в Каргопольском округе, а также в Коношском и Красноборском районах;
5 – в Онежском районе;
4 – в Котласском;
по 3 – в Верхнетоемском округе и Холмогорском районе;
2 – в Ленском районе;
по 1 – в Лешуконском и Пинежском районах.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Ненецкого автономного округа, приехавшего в Поморье.  

27 ноябрь 16:54 | : Будни

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