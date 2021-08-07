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В Архангельске стало опасно ходить в школы на окраинах города

Очередной этап мониторинга Народного фронта «Дорога в школу» завершен. Благодаря этой акции в предыдущие годы в России отремонтированы почти 500 участков дорог вблизи учебных заведений. В этом году общественники выявили свыше 600 потенциально опасных школьных маршрутов. Вместе с региональными и муниципальными органами власти эксперты Народного фронта составили около 400 дорожных карт с конкретными датами исправления выявленных недостатков. Часть работ уже выполнена. Основные объемы запланированы на летний период 2022 г.

Мониторинг «Дорога в школу», направленный на безопасность дорожного движения вблизи образовательных учреждений, представители Народного фронта проводят ежегодно с 2015 г. В рейде принимают участие представители местных властей и ГИБДД. В первую очередь инспектируются маршруты школьников от дома до школы, а также участки дорог, вблизи которых были зафиксированы ДТП с участием пешеходов.

«Эксперты ОНФ в Архангельской области традиционно в рамках акции "Дорога в школу" ежегодно обследуют опасные, школьные маршруты. В нашем городе они еще существуют. Безусловно, прежде всего речь идет об отдаленных городских территориях – это Цигломенский и Исакогорский округ, Маймаксанский округ – там по дороге в школу ребята могут столкнуться с различного рода препятствиями – это отсутствие тротуаров, разрушенные строения, и тд. Например, школа №73, подходы к ней так и не привели в порядок, - сказал член регионального штаба ОНФ Филипп Варзумов. - В центре города тоже есть над чем поработать. Возле школы №17 каждый год в осенне-весенний период разливается огромная лужа, школьники могут попасть в школу только с одной стороны. Это недопустимо. Перекрестки ул. Свободы-проспект Новгородский, Новгородский – ул. Володарского во время мониторинга запомнились общественникам отсутствием пешеходных переходов, дорожных знаков, разметки. Очень надеемся, что власти исправят ошибки в организации пешеходных переходов, построят тротуары и т.д. От этого, в большей мере будет зависеть безопасность наших детей».

 

25 ноябрь 11:58 | : Будни

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