В Коряжме открылся «Мобильный планетарий»

Деньги на его приобретение (около полумиллиона рублей) выделила Группа «Илим» в рамках социального партнерства. Торжественное открытие намечено на сегодня.
Современные технологии позволяют оборудовать планетарий внутри любого помещения: в Коряжме он получил «прописку» в культурно-досуговом центре. В настоящее время мобильный планетарий занимает зал на третьем этаже здания.
Как рассказала заведующий отделом выставочной и экскурсионной деятельности ККДЦ Любовь Кобелева, конструкция в готовом виде – это надувной передвижной купол диаметром 7 метров. Внутри на специальных креслах размещаются зрители. Для планетария будут использоваться специальные фильмы - изображение проецируется на купол с помощью специального проектора и отражающей полусферы.
Работа мобильного планетария сориентирована в первую очередь на образовательные организации Коряжмы. График посещения будет составлен с учетом групповых заявок.
(по материалам «Коряжма 24»)