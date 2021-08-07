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В Коряжме открылся «Мобильный планетарий»

Деньги на его приобретение (около полумиллиона рублей) выделила Группа «Илим» в рамках социального партнерства. Торжественное открытие намечено на сегодня.

Современные технологии позволяют оборудовать планетарий внутри любого помещения: в Коряжме он получил «прописку» в культурно-досуговом центре. В настоящее время мобильный планетарий занимает зал на третьем этаже здания.

Как рассказала заведующий отделом выставочной и экскурсионной деятельности ККДЦ Любовь Кобелева, конструкция в готовом виде – это надувной передвижной купол диаметром 7 метров. Внутри на специальных креслах размещаются зрители. Для планетария будут использоваться специальные фильмы - изображение проецируется на купол с помощью специального проектора и отражающей полусферы.

Работа мобильного планетария сориентирована в первую очередь на образовательные организации Коряжмы. График посещения будет составлен с учетом групповых заявок.

(по материалам «Коряжма 24»)

24 ноябрь 14:33 | : Будни

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