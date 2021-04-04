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"А город-то чище стал". Как мэр и архитектор по Архангельску гуляли

Известный в Архангельске архитектор, краевед и историк Юрий Барашков в ходе рабочей прогулки по городу поделился с главой муниципалитета Дмитрием Моревым своим видением развития столицы Поморья.

Юрий Анатольевич Барашков родился в городе Архангельске. Он известный в Поморье краевед, просветитель, архитектор, книгоиздатель, в прошлом — преподаватель САФУ. Сейчас он живет в Париже и приехал на родину, чтобы принять участие в праздновании юбилея «Дервиша».

Дмитрий Морев и Юрий Барашков прогулялись по знаковым местам города – побывали на Чумбаровке, оценили выполненные в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» работы на Воскресенской и в Молодежном сквере, который благоустроили в прошлом году. Архитектору понравился современный сквер: и подсветка, и деревянная мостовая, и гигантские муравьи. 

 -  В городе стало намного чище чисто. Большая работа ведется по благоустройству, и меня это радует. Ведь в архитектуре главное не дома, а пространства между ними! И вот сейчас город этим занялся – благоустраивает пространства. Любой город с историей не может быть выдержан в одном архитектурном стиле. Город – это историческое явление. От старых домов, конечно, нужно избавляться. И не «пересаливать» с малыми архитектурными формами – особенно на набережной. Если руководству города будет нужная моя помощь, всегда готов отозваться. Я – архангелогородец и люблю свой город, - отметил Юрий Барашков.

Как специалист в области оформления городского пространства Юрий Барашков поделился своими идеями. По его мнению в будущем необходимо «рапахнуть» улицу Поморскую на реку, обсудить возможность переноса памятника юнгам Северного флота на мемориал, а также установки памятника Никите Хрущеву. По итогам его визита в Архангельск в 1962 году началось интенсивное развитие города. 

 - Благодаря Юрию Анатольевичу я узнал малоизвестные факты из истории Архангельска, его архитектуры. Видение специалиста в отношении новой архитектуры Архангельска, памятников и предложения новых скульптурных композиций заслуживают внимания. Приятна и высокая оценка перемен, которые отметил архитектор, - подвел итог встречи Дмитрий Морев.  

02 сентябрь 17:17 | : Будни

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