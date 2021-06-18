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Ой-ой! 269 случаев заражения COVID в Архангельской области за сутки

Такая настораживающая цифра стоит в последней сводке регионального оперштаба.

Там же – поправились после болезни 191 человек.

Печальная география распространения:

  • 76 архангелогородцев; 
  • 67 северодвинцев (21 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 28 жителей Пинежского района; 
  • 16 новых случаев выявлено в Каргопольском районе; 
  • 14 — в Котласе; 
  • 12 — в Коношском районе; 
  • 11 — в Коряжме; 
  • 9 — в Онежском районе; 
  • по 5 — в Мирном, а также в Приморском и Устьянском районах; 
  • по 4 — в Котласском и Ленском районах; 
  • по 3 — в Плесецком и Холмогорском; 
  • 2 — в Вельском районе.

Кроме того, в статистику включено пять завозных случаев: коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездки в Турцию.  

20 август 12:10 | : Будни

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