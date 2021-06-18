Ой-ой! 269 случаев заражения COVID в Архангельской области за сутки

Такая настораживающая цифра стоит в последней сводке регионального оперштаба.
Там же – поправились после болезни 191 человек.
Печальная география распространения:
- 76 архангелогородцев;
- 67 северодвинцев (21 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 28 жителей Пинежского района;
- 16 новых случаев выявлено в Каргопольском районе;
- 14 — в Котласе;
- 12 — в Коношском районе;
- 11 — в Коряжме;
- 9 — в Онежском районе;
- по 5 — в Мирном, а также в Приморском и Устьянском районах;
- по 4 — в Котласском и Ленском районах;
- по 3 — в Плесецком и Холмогорском;
- 2 — в Вельском районе.
Кроме того, в статистику включено пять завозных случаев: коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездки в Турцию.