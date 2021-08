Не Корчагины. Причины ленности современной молодежи глазами аналитиков

Молодые китайцы все чаще отказываются от полного рабочего дня и ценят свободное время больше, чем заработок. Есть такие настроения и в Японии, США, Великобритании. Этот мировой тренд получил название NEET — Not in Education, Employment or Training. Plus-one.ru поговорил с экспертами и изучил ряд исследований, чтобы понять, чем является NEET — формой протеста или попыткой обрести душевный баланс.

Напрягаться? NEET

Первыми термин NEET использовали британские ученые. По данным министерства образования страны, с 2015 по 2020 годы не учились и не работали 11-11,5% всех юношей и девушек.

Из тех, кто не учится и не работает, официальный статус безработных имеют 47%. Еще 20,7% заявляют о наличии временной или продолжительной болезни, мешающей образованию и трудоустройству (в предпандемийном 2019-м этот показатель был даже чуть выше). Заботу о семье как повод сказать нет работе и учебе назвали 9,5%, еще 22,8% указывают «другие причины бездействия».

Помимо роста безработицы в пандемию, министерство называет еще один важный фактор, который играет заметную роль в формировании «поколения ни-ни»: доля населения 16-24 лет с психическими проблемами с 2012-го по 2020-й выросла почти втрое — с 7,7% до 20,8%. Речь идет о депрессии, тревожности, панике, фобиях и других расстройствах.

В последние 20 лет в Японии появилось множество людей, которые боятся выйти из дома из-за страхов перед будущим и обществом, — местные жители называют их «хикикомори». Сейчас на 125 млн населения страны приходится 1 млн 150 тыс. таких затворников. Раньше считалось, что это исключительно молодые люди. Последние исследования показывают, что подобное поведение распространено среди японцев от 15 до 64 лет. Но эксперты предполагают, что данные о числе «хикикомори» необъективны: вряд ли они участвуют в соцопросах.

Энди Ферлонг, ученый из Университета Глазго, специализирующийся на проблемах образования и труда, связывает развитие субкультуры с экономическим спадом Японии в 1980-90-х. Как рассказывает BBC, в тот момент социальный лифт, который «привозил» институтских отличников к работе всей жизни, сломался. Не сумевшие найти постоянную работу выбирали фриланс и пополняли ряды «тунеядцев». Общество ставило на таких людях клеймо позора, потому что они выбивались из рядов трудоголиков.

Впрочем, профессор экономики труда Института социальных наук Токийского университета Генда Юдзи утверждает: «„Ниты“ — это молодежь, которая на самом деле хочет работать, но не может найти работу. Им, как правило, не хватает уверенности и навыков общения; многие имеют низкую образовательную квалификацию и/или бросают учебу».

«Ниты» живут с родителями и не обзаводятся семьей, чтобы облегчить свое существование, а их доля составляет 10% от всех японцев, отмечала еще в 2008-м руководитель Центра японских исследований Института востоковедения РАН Елена Катасонова.

Аналогичные поколенческие тренды есть и в США. По данным на июль 2020 года, более половины всех американцев от 18 до 29 лет жило с родителями, сообщает исследовательское агентство Pew Research Center. Это самый высокий показатель с начала XX века, когда начались подобные наблюдения. Из тех, кто живет с родителями, 9% назвали причиной своего выбора коронавирусную пандемию, 23% сообщили о закрытии студенческих общежитий, 18% — о том, что столкнулись с финансовыми трудностями или потеряли работу.

К слову, резкий рост числа молодых людей, живущих с родителями, произошел в США и после мировых экономических кризисов 1929 и 2007 годов.

Фриланс вместо ударного труда

В январе 2021-го в Китае умерли трое сотрудников торговой площадки Pinduoduo: двое курьеров — из-за переутомления, третий работник после увольнения совершил суицид. Жестоким работодателям в Китае противостоят профсоюзы и группы рабочих, устраивающие забастовки. Появилась и новая форма протеста — переход на фриланс или работу, занимающую не более 5-6 часов в день. Сторонники такого подхода посвящают себя отдыху и самообразованию.

В китайских соцсетях феномен назвали «лежачие протесты». В одной из них весной 2021-го появился пост, автор которого признался, что последние два года не работает и не видит в этом ничего плохого: «Я могу спать, как Диоген, в собственной бочке или греясь на солнце. Или я могу жить, как Гераклит, в пещере, чтобы думать о логосе Лежать на земле — это мое движение мудрых».

«Лежачие протесты» подхватила молодежь — соцсети наводнились похожими постами. Внезапно сообщения стали удалять, а государственные СМИ — например, Nanfang Daily — высмеивать новое движение: «Только жизнь в борьбе можно назвать счастливой».

Китаист Сергей Рыбачук уверен: «лежачий протест» — часть международного движения NEET. Кстати, после окончания школы, техникума или университета многие молодые китайцы, как японцы и американцы, остаются жить с родителями или арендуют жилье за их счет.

Лежачий протест против трудоголиков

Бывший советник посольства СССР в КНР, советник Дипломатической академии МИДа Евгений Бажанов в беседе с Plus-one.ru отмечает, что в Китае и Японии сильны традиции трудоголизма — они связаны с конфуцианством (именно Конфуций завещал найти любимую работу, чтобы больше не пришлось трудиться ни дня). Но китайцы больше не «одинаковы», как при Мао Цзэдуне, подчеркивает эксперт: они стали жить лучше и, как и японцы, смотрят на Запад, где становится принято работать меньше, а отдыхать больше. Кроме того, «лежачий протест» в Китае может быть связан с желанием среднего класса влиять на политическую жизнь страны, добавляет Евгений Бажанов. Но аналитик не ожидает серьезных политических и экономических перемен для КНР: «ниты» — лишь одна из субкультур общества численностью в 1,5 миллиарда человек.

«Я недавно разговаривал с коллегами из Японии — они жаловались на молодежь, которая не хочет работать. А один профессор сказал, что, скорее всего, они перебесятся. Когда обзаведутся семьей и поймут, что работа приносит доход», — сказал эксперт.

Завкафедрой психологии личности психфака МГУ Александр Асмолов сравнивает «лежачий протест» с другой популярной в мире формой выражения недовольства — «итальянской забастовкой» (сотрудники в пику работодателю начинают соблюдать все бюрократические инструкции, и работа сама останавливается). И китайцы, и итальянцы протестуют, не нарушая законы, подчеркивает эксперт.

«Это поведение дает китайской молодежи шанс для саморазвития в условиях, когда Большой брат наблюдает за людьми жестче, чем в других странах. То, с чем сталкиваются в Китае, нам пока не снится, при всех попытках изобрести новые формы репрессивного контроля. Предполагаю, что это своеобразное проявление эволюционной гибкости, когда молодежь находит путь отстоять свое „я“ при любых формах тоталитаризма», — считает эксперт.