We will ROC you: Наталья Подольская не расстроилась и нацелена на победу

Вечером 10 августа северяне встречали в аэропорту Архангельска участницу XXXII Летних Олимпийских игр, члена сборной команды Архангельской области и России по гребле на байдарках и каноэ, мастера спорта России международного класса Наталью Подольскую. Родные, друзья, представители спортивной сферы региона и, конечно же, болельщики нашей прославленной байдарочницы встретили ее с плакатами «Наташа, мы тобой гордимся!».
Наталья Подольская поделилась своими впечатлениями об Олимпийских играх в Токио.
— На гребном канале в Токио царила очень хорошая, дружественная атмосфера. Что же касается спортивной составляющей, то в нашем виде спорта преимущество было у тех, кто прибыл в Японию заблаговременно. Мы прилетели за два дня, а требовалось, как показала практика, не менее пяти – шести дней, чтобы адаптироваться к местной воде и иметь возможность продемонстрировать на ней свои лучшие скорости, – отметила Наталья Подольская.
Наша спортсменка не довольна своим выступлением на Олимпиаде, но сдаваться не намерена и нацелена на чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Дании.
Как отметил министр по делам молодежи и спорту Архангельской области Андрей Багрецов, само участие Натальи Подольской в Олимпийских играх в любом случае даст положительный эффект для спорта Поморья, в том числе для развития гребли на байдарках и каноэ.
— Наталья Подольская – наш герой, наш символ и наш лидер. Она – образец отношения к спорту, яркий пример полной самоотдачи любимому делу. Со стороны правительства региона было сделано всё возможное для подготовки наших спортсменов к Олимпиаде в Токио. И эта работа будет продолжена во все последующие годы. Будем создавать все необходимые условия для того, чтобы наши атлеты становились не только участниками Игр, но и обладателями олимпийских медалей, – подчеркнул Андрей Багрецов.
Напомним, несмотря на ограничения, российские спортсмены завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих летних играх в Рио. Всего в активе россиян 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. В командном зачете сборная заняла пятую строку. Архангельскую область в составе сборной ОКР представляли стрелок Леонид Екимов и байдарочница Наталья Подольская.