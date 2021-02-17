Архангельская игумения Митрофания закончила земной путь

Настоятельница Сурского Иоанновского женского монастыря игумения Митрофания (Миколко) отошла ко Господу 2 августа.
Царствие небесное новопреставленной матушке!
Будущая игумения родилась 25 апреля 1940 года в Ленинграде.
14 марта 1997 года пострижена в мантию в Иоанновском ставропигиальном женском монастыре Санкт-Петербурга с наречением имени Митрофания в честь святителя Митрофана Воронежского.
В течение 20 лет несла послушание эконома в Иоанновском монастыре в Санкт-Петербурге.
В 2011 году командирована в село Сура Архангельской области для учреждения монашеской женской общины.
21 ноября 2012 года утверждена в должности игумении новосозданного Сурского Иоанновского женского монастыря.