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234 заражения и 111 смертей. Последние данные по коронавирусу в Поморье

Общее число подтверждённых случаев инфекции в Поморье составило 70 929, за сутки прибавилось 234 случая инфицирования. Поправились 355 человек (всего 66 829).

В числе заболевших:

  • 56 архангелогородцев; 
  • 54 северодвинца (31 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 16 жителей Котласа; 
  • 14 новых случаев выявлено в Холмогорском районе; 
  • 13 — в Вельском; 
  • 12 — в Верхнетоемском; 
  • 11 — в Лешуконском; 
  • 9 — в Новодвинске; 
  • по 6 — в Ленском и Шенкурском районах; 
  • по 5 — в Няндомском, Приморском и Устьянском; 
  • по 4 — в Котласском, Вилегодском и Мезенском районах; 
  • 3 — в Мирном; 
  • по 2 — в Онежском и Коношском районах; 
  • по 1 — в Плесецком и Каргопольском.

Также в статистику включен один завозной случай: заболевший — житель Архангельской области, вернувшийся из Турции.

Обновлен и список безвозвратных потерь пандемии. К нему добавилось 111 смертей, где причиной был коронавирус (статистика не обновлялась с 29 июня). Всего 1431 человек.  

16 июль 18:16 | : Будни

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