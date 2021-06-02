234 заражения и 111 смертей. Последние данные по коронавирусу в Поморье

Общее число подтверждённых случаев инфекции в Поморье составило 70 929, за сутки прибавилось 234 случая инфицирования. Поправились 355 человек (всего 66 829).
В числе заболевших:
- 56 архангелогородцев;
- 54 северодвинца (31 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 16 жителей Котласа;
- 14 новых случаев выявлено в Холмогорском районе;
- 13 — в Вельском;
- 12 — в Верхнетоемском;
- 11 — в Лешуконском;
- 9 — в Новодвинске;
- по 6 — в Ленском и Шенкурском районах;
- по 5 — в Няндомском, Приморском и Устьянском;
- по 4 — в Котласском, Вилегодском и Мезенском районах;
- 3 — в Мирном;
- по 2 — в Онежском и Коношском районах;
- по 1 — в Плесецком и Каргопольском.
Также в статистику включен один завозной случай: заболевший — житель Архангельской области, вернувшийся из Турции.
Обновлен и список безвозвратных потерь пандемии. К нему добавилось 111 смертей, где причиной был коронавирус (статистика не обновлялась с 29 июня). Всего 1431 человек.