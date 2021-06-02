Бывший полковник КГБ хочет помочь храму в Соломбале

Восстанавливаемый в Кемском поселке Архангельска Никольский храм посетил писатель Павел Поздеев (литературный псевдоним — Павел Кренёв). Его сопровождал краевед Владимир Станулевич.
О спасении старинной деревянной церкви гостям рассказал настоятель священник Андрей Дорофейчев. Он показал проделанную работу, представил недавно подаренную храму икону святителя Николая.
«Очень хотелось бы, чтобы нашелся подвижник, небедный человек, который восстановит этот великолепнейший храм, такое украшение нашего края! — сказал Павел Поздеев. — Чтобы пришли сюда люди и посмотрели, какой ужас сотворили с этим храмом! И взявшись вместе за руки помогли теперь привести его в порядок. И я приложу свои силы, постараюсь привлечь людей, чтобы они обратили внимание на этот храм!»
По словам столичного писателя, утратить единственный в Архангельске деревянный церковный памятник — непростительно: «Если мы его потеряем, это будет стыд и позор! Церковь строится всем миром, так было испокон веков, и мы сообща должны восстановить этот храм».
Напомним, Никольская церковь середины XIX столетия с фрагментами XVII века расположена в Кемском поселке Архангельска. Это единственный сохранившийся в городе исторический деревянный храм. У церкви есть своя община, которая активно занимается восстановлением старинного храма: освобождает его от мусора и готовится к консервационным работам, которые помогут зданию пережить зиму и дождаться реставрации. В церкви уже побывали архитектор Андрей Бодэ, руководитель волонтерского проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве города Москвы протоиерей Алексий Яковлев и писатель Евгений Водолазкин.
Павел Кренёв (Поздеев Павел Григорьевич) родился 28 октября 1950 года в Архангельской области. Окончил факультет журналистики ЛГУ, высшие курсы КГБ СССР. Бывший полномочный представитель Президента РФ в Архангельской области (1996). Из органов безопасности был уволен в звании полковника. Автор нескольких сборников рассказов и повестей, заместитель председателя правления Союза писателей России, лауреат всероссийских и международных литературных премий.
(по материалам Архангельской епархии)