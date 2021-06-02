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Архангельская земля прирастает храмами

Благочинный Пинежского района архимандрит Иосиф (Волков) посетил село Пинега и расположенную в 40 километрах от него деревню Кулой. Собрата сопровождал священник Алексий Савушкин.

В окрестностях Пинеги они освятили новую часовню на могиле последнего Оптинского старца Никона (Беляева). Строение появилось стараниями жителей Северодвинска Анны и Александра Широких.

«Они много лет ездят в Оптину пустынь и очень почитают Оптинских старцев и новомучеников этой обители. Несколько лет назад супруги узнали, что недалеко от села Пинега находится могила святого Никона. Первый раз они поехали туда зимой. Пробирались к ней по пояс в снегу. Увидели лишь небольшой крест. Через некоторое время пришло решение — построить над могилой старца Никона часовню. Работы благословил правящий архиерей», — отметила пресс-секретарь Пинежского благочиния Людмила Соснина.

По ее словам, заготовил лес, сделал сруб и крышу пинежанин Василий Мохнаткин. Другой мастер — Петр Карельский изготовил раку, на которой в будущем будет находиться образ Никона Оптинского.

Сейчас часовню украшает большая икона Спасителя с предстоящими Богородицей и Иоанном Крестителем.

В этот же день отец Иосиф с отцом Алексием освятили часовню в честь святой княгини Людмилы Чешской в деревне Кулой, которая находится в 40 километрах от села Пинега.

«Средства для ее постройки пожертвовал местный врач, ныне усопший Александр Прохоров. Он рассказывал, что у него была замечательная верующая бабушка Людмила. В память о ней он и решил пять лет назад в деревне, где она жила, воздвигнуть часовню», — пояснила Людмила Соснина.

Александр Прохоров вырезал для часовни большой образ Николая Чудотворца, а Галина Новосёлова подарила икону святой Людмилы в киоте.

Также архимандрит Иосиф встретился с генеральным директором лесного отеля «Голубино» Еленой Шестаковой и обсудил с ней возможность создания часовни над местным источником.

По материалам пресс-службы Архангельской епархии

15 июль 06:00 | : Будни / Верую

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