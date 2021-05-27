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В Архангельской области освятили храм, построенный на деньги тренера ФК «Зенит»

Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери освятили на малой родине святого праведного Иоанна Кронштадтского — в деревне Прилук Пинежского района Архангельской области.

Первую Литургию в новой церкви совершил насельник Артемиево-Веркольского монастыря иеромонах Рафаил (Бурмистров).

Тихвинский храм — самое большое строение архитектурного ансамбля «Пояс Богородицы». Церковь воздвигнута на средства семьи главного тренера Санкт-Петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака.

Прилук — одна из самых населенных деревень Сурского сельского поселения, она расположена в трех километрах от Суры.

«Именно здесь родился и вырос будущий всероссийский пастырь — праведный Иоанн Кронштадтский. Постоянно проживают в деревне около сорока человек. А в теплый период года Прилук, как и все окрестные села, деревни и поселки, наполняется горожанами и гостями, а также паломниками, в разы увеличивая количество здешних жителей», — отметила представитель оргкомитета по освящению «Пояса Богородицы» Ольга Дмитриева.

Помимо Тихвинского храма в архитектурный комплекс «Пояс Богородицы» вошли часовни, посвященные иконам Божией Матери: «Владимирская», «Тихвинская», «Феодоровская», «Державная», «Знамение», «Смоленская», «Иверская» и «Казанская». Все здания построены в 2017–2020 годах, они выполнены в стиле русского деревянного зодчества, их возведением занимался петербургский благотворительный фонд «Иоанновская семья».

Ранее были открыты часовни в честь икон Божией Матери «Феодоровская», «Умиление» и «Знамение». На сайте «Иоанновской семьи» сообщается, что освящение других объектов церковного комплекса состоится в ближайшие три недели и завершится 26 июля.

Напомним, инициатором создания «Пояса Богородицы» на Пинежье был старший священник Иоанновского ставропигиального женского монастыря на Карповке — приснопамятный протоиерей Николай Беляев.

Фото Сергея Алексеева

По материалам пресс-службы Архангельской епархии

14 июль 09:11 | : Будни / Верую

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