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Коронавирус в Архангельской области не отдыхает: +131

Таковы данные из последней сводки регионального оперштаба.

Среди пострадавших:

  • 46 архангелогородцев; 
  • 22 жителя Котласа; 
  • по 12 новых случаев выявлено в Каргопольском и Устьянском районах;
  • 9 — в Няндомском районе; 
  • 8 — в Котласском районе; 
  • 7 — в Северодвинске (один из заболевших — сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА); 
  • по 4 — в Коряжме и Вельском районе; 
  • 3 — в Мирном; 
  • 2 — в Виноградовском районе;
  • 1 — в Новодвинске.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Египет.

Оттуда же - поправилось за понедельник 92 человека (всего 62 597).

22 июнь 11:58 | : Будни

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