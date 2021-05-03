Коронавирус в Архангельской области не отдыхает: +131

Таковы данные из последней сводки регионального оперштаба.
Среди пострадавших:
- 46 архангелогородцев;
- 22 жителя Котласа;
- по 12 новых случаев выявлено в Каргопольском и Устьянском районах;
- 9 — в Няндомском районе;
- 8 — в Котласском районе;
- 7 — в Северодвинске (один из заболевших — сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА);
- по 4 — в Коряжме и Вельском районе;
- 3 — в Мирном;
- 2 — в Виноградовском районе;
- 1 — в Новодвинске.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Египет.
Оттуда же - поправилось за понедельник 92 человека (всего 62 597).