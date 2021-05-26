Центральная диспетчерская служба ООО «РВК-Архангельск» с начала года отработала около 10 тысяч заявок по сетям канализации и водоснабжения

Центральная диспетчерская служба «РВК-Архангельск» в буквальном смысле – «сердце» предприятия. Здесь аккумулируется вся оперативная информация о работе городской системы водоснабжения и водоотведения. Чтобы держать руку на пульсе «водной» жизни Архангельска, специалисты внимательно обрабатывают все обращения жителей города. Они не только отвечают на телефонные звонки, регистрируют их в журнале, но уже в процессе оформления заявки принимают решение, каких мастеров направить на выезд.
В ЦДС «РВК-Архангельск» ежедневно поступает порядка 150 обращений, но, как уточняют диспетчеры, в случае нештатных ситуаций количество возрастает. «Бывает, на один и тот же случай реагирует 15-20 человек. Понятно, что аварии случаются не по плану, но и в этой ситуации мы стремимся к открытости отношений. Потребитель должен знать время окончания ремонтных работ и когда у него дома будет вода», - рассказал главный диспетчер «РВК-Архангельск» Сергей Афанасьев.
Работа у диспетчеров, специалистов аварийно-ремонтных бригад напряжённая, требует постоянного внимания, особой выдержки и умения быстро реагировать на ситуацию «в моменте».
«Благодаря цифровизации ЦДС и автоматизации наших объектов, мы контролируем «водные артерии» города в режиме онлайн. На водопроводных и канализационных насосных станциях установлены средства наблюдения, датчики давления, расхода воды, работы насосов, наличия энергоресурсов. И на экране компьютера видно, всё ли работает в заданном режиме, нет ли технологических сбоев и необходимости вмешаться в процесс. Такой подход позволяет нашим специалистам устранять неполадки еще до того, как они повлияют на работу системы ВиВ», - рассказал начальник ЦДС «РВК-Архангельск» Максим Мартынюк.
Нередки случаи, когда в ЦДС компании звонят по поводу горячей воды, поэтому напоминаем, что «РВК-Архангельск» несёт ответственность за эксплуатацию сетей холодного водоснабжения и водоотведения до границы балансовой принадлежности – стены дома (или распределительного узла). Предприятие также отвечает за водоразборные колонки в частном секторе.
Напомним, что актуальная информация о работе городской системы ВиВ публикуется на сайте компании и в официальной группе предприятия в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club177930088, где через сервис «Оставить заявку» жители также могут сообщить об аварии или открытом люке.