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Пока не пнешь, не почешутся. Жители Поморья о состоянии кладбищ и мемориалов

За минувшие праздники специалисты ЦУР обработали 1211 обращений и жалоб жителей Архангельской области в соцсетях. Среди самых многочисленных вопросов – режим работы в праздники поликлиник и иных соцучреждений, график движения общественного транспорта, теплоходов. Многих интересовало, где можно было получить георгиевские ленточки в канун Дня Победы, а также программа праздничных мероприятий в Архангельске и других городах области.

Большое количество обращений в адрес местных властей и негодования в сети было вызвано состоянием воинских мемориалов в канун Дня Победы. Большая полемика развернулась вокруг захламления Ильинского кладбища в областном центре. В том числе благодаря активной позиции горожан на кладбище был наведен относительный порядок.

По информации городских властей, проблема возникла из-за того, что срезать ветви переросших деревьев подрядной организации пришлось в стесненных условиях, и невозможно было в полной мере использовать технические средства. Поэтому не удалось избежать повреждения памятников и оград. Но в соответствии с Гражданским кодексом жители вправе в судебном порядке возместить ущерб, причиненный имуществу со стороны исполнителя работ – ООО "СЕРВИСРЕМНЕФТЕГАЗ", пояснили в городской администрации.

Аналогичные проблемы были зафиксированы специалистами ЦУР и в других населенных пунктах области.

«Уважаемая администрация Холмогорского муниципального района, –пишет житель Емецка, – вы призываете к памяти Ветеранов ВОВ, а дорогу на кладбище в Емецке привести в порядок не можете!!!! Там захоронено очень много ветеранов, а их родственники не могут даже приехать, чтобы почтить память. А впереди 9 мая!».

«Старое городское кладбище – святое место для многих вельчан. Все могилки вдоль забора с ЦУМом, пенсионным отделением, школой усыпаны мусором, одноразовой посудой. Кто ответит за это?», – пишет в соцсетях житель Вельска.

Все подобные обращения фиксировались и перенаправлялись ответственным исполнителям. Стоит отметить, что, несмотря на праздничные дни, коммунальные службы оперативно реагировали на сигналы и по возможности наводили порядок на кладбищах и предоставляли заявителям информацию о планах по дальнейшему благоустройству.  

13 май 12:27 | : Будни

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