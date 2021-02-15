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Девушка с винтовкой. Роза Шанина, какой она была

Роза Шанина родилась 3 апреля 1924 года в посёлке Богдановский Устьянского района Архангельской области. Как и многие ее сверстницы в период коллективизации уехала в Архангельск, где поступила в педагогическое училище. Но… началась война. На фронте девушка дебютировала с настоящим солдатским мужеством – за шесть дней дежурства на передовой истребила 13 немцев. В общей сложности Роза Шанина провела на передовой 10 месяцев. Легендарный снайпер погибла в возрасте 21 года.

Идея создания экспозиции «Снайпер Роза Шанина» появилась у организаторов Ратного музея-диорамы весной 2020 года. Ими было проведено глубокое исследование исторического материала о жизни и подвиге прославленного снайпера, восстановлены последние дни ее боевой жизни. В январе 2021 года бойцами мемориальной группы «Штык решает» найдено место ее последнего боя в Знаменском районе Калининградской области. Организаторы по своей инициативе и на свои личные средства приступили к созданию тематической экспозиции в Ратном музее-диораме. В феврале 2021 года скульпторы уфимской студии «Макет РФ» (Республика Башкортостан) закончили работу над музейным образом Розы Шаниной. Творческий процесс занял целый год.

– Мы очень щепетильно отнеслись к процессу созданию образа легендарного снайпера, макет пришлось переделывать несколько раз только для того, чтобы добиться максимального сходства с героиней. В канун Дня Победы мы готовы проводить экскурсии для школьников и студентов Архангельска, рассказывать о подвиге их предков – таких же юношей и девушек, на долю которых выпали очень тяжёлые испытания, с которыми они с честью справились, – отметил на церемонии открытия экспозиции один из авторов идеи, руководитель мемориальной команды «Штык решает» Игорь Слободянюк.

Роза Егоровна Шанина. Старший сержант, помощник командира взвода, снайпер отдельного взвода снайперов-девушек 5-й армии 3-го Белорусского фронта. Кавалер ордена Славы 2-й степени, ордена Славы 3-й степени. Один из самых результативных снайперов-девушек Великой Отечественной войны. Смертельно ранена в бою 27 января 1945 года при штурме поселка Швёнау, Восточная Пруссия (ныне территория Калининградской области). Скончалась от ран 28 января 1945 года. За несколько дней до смерти девушка напишет в своем дневнике: «Сегодня я согласна идти в атаку, даже в рукопашную, страха нет – я рада умереть во имя Родины».

Экспозиция открылась в ратном музее Города воинской славы Архангельска по адресу: ул. Гагарина, д. 8, корп. 1.

   

16 апрель 07:21 | : Будни

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