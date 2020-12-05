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В Архангельской области продолжается массовое разоружение населения

В рамках реализации полномочий по осуществлению госконтроля в сфере оборота оружия сотрудниками лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии за неделю проверено 486 жителей Архангельской области – владельцев оружия. В ходе проверок выявлено более 30 различных нарушений и изъято 52 ед. оружия.

 

Для решения вопроса о смене собственника и на утилизацию за указанный период граждане сдали в подразделения Росгвардии и органы внутренних дел порядка 40 ед. оружия.

 

В подразделения лицензионно-разрешительной системы на рассмотрение поступило 620 заявлений, подавляющее большинство из которых было направлено в электронном виде посредством Единого портала государственных услуг с предоставлением 30% скидки на оплату пошлины.

 

На базе учреждений по подготовке частных охранников сотрудники Росгвардии провели периодические проверки 51 работника ЧОП на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств. По результатам обязательных зачётов пять охранников показали неудовлетворительные знания и навыки, соответствующие уведомления были направлены их работодателям для принятия мер реагирования.

12 апрель 11:40 | : Будни

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