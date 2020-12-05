Скорбный день для Северодвинска

7 апреля 32 года назад в Норвежском море из-за пожара утонула самая глубоководная в мире атомная подводная лодка «Комсомолец». Из 69 членов экипажа не вернулись домой 32 моряка. Одиннадцать лет назад командование Северного флота приняло решение объявить 7 апреля Днём памяти всех погибших моряков-подводников.
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Вчера Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и глава Северодвинска Игорь Скубенко возложили цветы на воинском мемориальном комплексе острова Ягры: к памятнику скорбящей Родины-матери и камню, установленному в память об экипаже АПРК «Курск». Это традиционное место скорби по всем героям-подводникам.
Глава Северодвинска Игорь Скубенко отметил, что корабль был построен на Севмаше, в цехе № 42, поэтому для многих северодвинцев это - личная трагедия.
В этот день вспоминают и 118 моряков, которые погибли вместе атомным ракетоносцем «Курск». Катастрофа случилась 12 августа 2000 года в Баренцевом море.