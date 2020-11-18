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+79. Новые похождения COVID-19 по Архангельской области

За последние сутки областным референс-центром выявлено 79 новых случаев COVID-19. Такие данные только что обнародовал региональный оперштаб.

Среди новых заболевших:

28 архангелогородцев;

18 северодвинцев;

8 жителей  Котласа;

по 4 новых случая выявлено в Вельском и Котласском районах;

по 3 – в Виноградовском, Приморском и Шенкурском;

по 2 – в Коряжме, а также в Пинежском и Устьянском районах;

1 – в Каргопольском районе.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай из Турции.

Выздоровели 94 человека.

06 апрель 15:10 | : Будни

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