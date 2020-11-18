+79. Новые похождения COVID-19 по Архангельской области

За последние сутки областным референс-центром выявлено 79 новых случаев COVID-19. Такие данные только что обнародовал региональный оперштаб.
Среди новых заболевших:
28 архангелогородцев;
18 северодвинцев;
8 жителей Котласа;
по 4 новых случая выявлено в Вельском и Котласском районах;
по 3 – в Виноградовском, Приморском и Шенкурском;
по 2 – в Коряжме, а также в Пинежском и Устьянском районах;
1 – в Каргопольском районе.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай из Турции.
Выздоровели 94 человека.