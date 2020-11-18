Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В национальный парк "Онежское Поморье" залетели симпатичные птички

Национальный парк «Онежское Поморье» стал одним из победителей конкурса малых грантов WWF. Цель проекта, получившего поддержку, — изучение и сохранение уязвимой экосистемы Унской губы Белого моря.

Комплексное исследование растительного и животного мира Унской губы ранее не проводилось. Однако такая научная работа необходима для охраны территории, а птицы в период миграций подскажут учёным наиболее перспективные для изучения участки побережья.

Сотрудники заповедной территории проведут обследование охраняемых хищных птиц, колонии чайковых и миграционных скоплений водоплавающих и околоводных пернатых. Для этого необходимы квадрокоптер и фотоловушки, транспорт для проведения полевых работ в труднодоступных местах и лабораторное оборудование — всё это будет закуплено за счёт гранта.

На всех этапах реализации проекта планируется вовлечение жителей Онежского полуострова, в первую очередь детей. Уже в июне местные школьники смогут поучаствовать в соревнованиях по спортивной орнитологии, которые пройдут при содействии крупнейшей некоммерческой организации по развитию любительской орнитологии «Птицы и Люди».

---

Унская губа имеет статус ключевой орнитологической территории международного значения. Ежегодно здесь пролетают сотни тысяч птиц. Можно увидеть массовый пролёт белолобого гуся, белощёкой и чёрной казарки. В период сезонных миграций встречаются охраняемые виды: малый лебедь и лебедь-кликун, беркут, кречет. Некоторые редкие птицы, например, орлан-белохвост, сапсан и гагарка, обустраивают в этой местности гнёзда. Здесь же выявлена крупнейшая в регионе гнездовая группировка скоп. На гнездовании также отмечена немногочисленная на Северо-Западе России малая чайка.

03 апрель 08:10 | : Будни

Главные новости


Ломоносов, Пикуль - наше всё. Ещё раз о поморских мифах
Кашкор, или Как проходит любовь к беляшам

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (35)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20