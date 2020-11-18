В национальный парк "Онежское Поморье" залетели симпатичные птички

Национальный парк «Онежское Поморье» стал одним из победителей конкурса малых грантов WWF. Цель проекта, получившего поддержку, — изучение и сохранение уязвимой экосистемы Унской губы Белого моря.
Комплексное исследование растительного и животного мира Унской губы ранее не проводилось. Однако такая научная работа необходима для охраны территории, а птицы в период миграций подскажут учёным наиболее перспективные для изучения участки побережья.
Сотрудники заповедной территории проведут обследование охраняемых хищных птиц, колонии чайковых и миграционных скоплений водоплавающих и околоводных пернатых. Для этого необходимы квадрокоптер и фотоловушки, транспорт для проведения полевых работ в труднодоступных местах и лабораторное оборудование — всё это будет закуплено за счёт гранта.
На всех этапах реализации проекта планируется вовлечение жителей Онежского полуострова, в первую очередь детей. Уже в июне местные школьники смогут поучаствовать в соревнованиях по спортивной орнитологии, которые пройдут при содействии крупнейшей некоммерческой организации по развитию любительской орнитологии «Птицы и Люди».
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Унская губа имеет статус ключевой орнитологической территории международного значения. Ежегодно здесь пролетают сотни тысяч птиц. Можно увидеть массовый пролёт белолобого гуся, белощёкой и чёрной казарки. В период сезонных миграций встречаются охраняемые виды: малый лебедь и лебедь-кликун, беркут, кречет. Некоторые редкие птицы, например, орлан-белохвост, сапсан и гагарка, обустраивают в этой местности гнёзда. Здесь же выявлена крупнейшая в регионе гнездовая группировка скоп. На гнездовании также отмечена немногочисленная на Северо-Западе России малая чайка.