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Наместник Антониево-Сийской обители: Великий пост - дело очень личное

Великопостные молитвы и размышления могут быть драгоценным лекарством от тоски, бессмысленности, растерянности и разочарования. Такую мысль выразил наместник Антониево-Сийской обители игумен Феодосий (Нестеров).

«Для верующего человека невозможно допустить, чтобы благодатное время Великого поста прошло даром, мимоходом, иначе это станет большой утратой, — отметил отец Феодосий. — Необходимо собрать силы, сосредоточиться, поучиться наблюдению над собой, бденному трезвению. Силы у каждого разные, мы по-своему чувствуем, мыслим, воспринимаем окружающий мир, людей. Поэтому делание Великого поста очень личное. Как индивидуальны наши отношения с Богом и стремление к Нему».

Для поддержки духовных сил очень важно уделять время богослужениям, читать дома Священное Писание, прежде всего — Новый Завет и Псалтырь, изучать толкования этих текстов. «Так мы сможем точнее понимать смысл Слова Божия, которое лечит, освящает душу, укрепляет веру, помогает наблюдать за своими помыслами, побуждениями, раздражением, осуждением окружающих», — отметил священнослужитель.

Во время поста могут случаться неизъяснимые скорби, тяготы и искушения, предостерег отец Феодосий: «Невзгод не следует ожидать и бояться, но если такое случается, надо терпеливо проживать, принимать как действие Промысла Божия! Надо научиться исповедоваться за всю жизнь, тщательно вспомнить, нет ли грехов, "забытых" по самооправданию, достаточно ли я честен перед собой».

Наместник Сийской обители пожелал христианам обращать внимание на отношения с людьми.

«Многие наши дела пронизаны тщеславием, скрытой гордыней, желанием угодить кому-то, — напомнил отец Феодосий. — Будем стараться различать эти лукавые побуждения и уклоняться от них. Наш личный духовный труд проявляется в отношении к людям, милосердии к ним. "По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою", — говорит Господь Своим ученикам в прощальной беседе (Ин. 13, 35). Милосердие, умение различать чужую боль, слышать другого человека — великое дело, в особенности сегодня, когда много безразличия, отчуждения, неприязни и равнодушия. Милосердие, доброта по отношению к другим — высшее мерило наших личных усилий, трудов. Господь слышит нас, когда мы снисходительны, милосердны, отзывчивы по отношению к людям».  

30 март 09:12 | : Будни / Верую

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