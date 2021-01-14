+94. Суточная статистика коронавируса в Архангельской области

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 197 человек. А всего с начала пандемии вылечились 54860 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 94 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
33 архангелогородца;
18 северодвинцев (трое из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
14 жителей Няндомского района;
9 новых случаев выявлено в Приморском районе;
6 – в г. Мирном;
4 – в г. Коряжме;
3 – в Плесецком районе;
по 2 – в г. Новодвинске и Устьянском районе;
по 1 – в Виноградовском, Каргопольском и Пинежском районах.