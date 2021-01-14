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+94. Суточная статистика коронавируса в Архангельской области

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 197 человек. А всего с начала пандемии вылечились 54860 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 94 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

33 архангелогородца;

18 северодвинцев (трое из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);

14 жителей Няндомского района;

9 новых случаев выявлено в Приморском районе;

6 – в г. Мирном;

4 – в г. Коряжме;

3 – в Плесецком районе;

по 2 – в г. Новодвинске и Устьянском районе;

по 1 – в Виноградовском, Каргопольском и Пинежском районах.

 

16 март 16:35 | : Будни

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