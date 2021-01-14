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"Контролировать невозможно!". Дети в сетях интернета

Использование детьми электронных девайсов и время пребывания в интернете чаще отслеживают родители детей младшего школьного возраста. Чем старше дети, тем реже родители их контролируют.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1500 родителей детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Если время, проводимое с девайсами или в интернете детей от 7 до 10 лет, контролируют 79% родителей, то среди матерей и отцов детей 11—14 лет таковых — 61%, а среди родителей подростков 15—17 лет — меньшинство (38%).Причем детей 7—14 лет контролируют одинаковый процент матерей и отцов, а в отношении подростков 15—17 лет больше контроля со стороны женщин (44% против 33% среди мужчин).

Впрочем, родительскую доктрину значительно подкосила школьная удаленка: «Дистанционное обучение. Контролировать невозможно!»

16 март 09:08 | : Будни

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